Трамп розглядає введення військ США до Ірану, - NBC News

Президент США Дональд Трамп приватно висловлював серйозну зацікавленість у розміщенні американських наземних військ на території Ірану. Про це повідомили кілька американських чиновників і джерел, обізнаних із внутрішніми обговореннями в адміністрації, пише NBC News.

За їхніми словами, під час розмов із помічниками та представниками Республіканської партії біля Трамп описував можливий післявоєнний сценарій для Ірану. Йшлося не про масштабне вторгнення, а про невеликий контингент військ США, який могли б використовувати для досягнення конкретних стратегічних цілей.

Джерела зазначають, що президент не ухвалював остаточних рішень і не віддавав наказів щодо введення наземних сил. Проте приватні обговорення свідчать, що він розглядає такий варіант серйозніше, ніж випливає з його публічних заяв.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що повідомлення ґрунтуються на припущеннях анонімних джерел.

"Президент Трамп завжди мудро тримає всі варіанти відкритими, але будь-хто, хто намагається натякнути, що він підтримує той чи інший варіант, доводить, що у нього немає реального місця за столом переговорів", – сказала вона.

За інформацією Пентагону, від початку війни внаслідок іранських контратак загинули шестеро американських військових, ще 18 отримали поранення.

Як повідомляють джерела, Трамп також обговорював модель можливих відносин із Іраном після зміни влади. Він порівнював її з ситуацією у Венесуелі після затримання колишнього президента Ніколаса Мадуро, коли США підтримали нову владу на чолі з Делсі Родрігес та отримали вигоди від співпраці у нафтовій галузі.

В інтерв’ю газеті New York Post Трамп заявив, що не виключає використання наземних сил:

"У мене немає жодних сумнівів щодо використання військових частин на місцях", – сказав він, додавши, що такий варіант може знадобитися лише за певних умов.

Експерти зазначають, що потенційне розгортання військ може означати проведення обмежених спецоперацій – наприклад, рейдів для знищення важливих цілей або контролю над ядерними об’єктами. Водночас, за словами аналітиків, це суттєво відрізняється від повномасштабної наземної операції.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий до можливого введення американських військ.

"Ми чекаємо на них. Ми впевнені, що зможемо їм протистояти, і це буде для них великою катастрофою", – сказав він, додавши, що Іран "підготувався до будь-якого сценарію".

Як повідомляв УНІАН, газета The Washington Post повідомляла, що Росія передає Ірану дані розвідки, які використовуються для нанесення ударів по американських військах на Близькому Сході.

У Білому домі прокоментували це повідомлення. Відповідаючи на запитання журналіста, чи обговорював президент Трамп це питання з президентом РФ Володимиром Путіним, прес-секретар Керолайн Левітт заявила, що подібні теми повинен коментувати сам глава держави.

