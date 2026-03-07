Президент Ірану обіцяє не атакувати сусідні країни, але за однієї умови

Пезешкіан також попросив вибачення перед сусідніми країнами.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що сусідні країни більше не будуть мішенями для атак, якщо з їхньої території не здійснюватимуться удари по Ірану. Про це пишуть Al Jazeera і Reuters.

За словами президента, таке рішення схвалила напередодні тимчасова керівна рада Ірану.

Зазначається, що у заявах, які публікують іранські ЗМІ, Пезешкіан також попросив вибачення перед сусідніми країнами за удари, що відбулися в останні дні.

Відео дня

Війна в Ірані: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США Дональд Трамп назвав єдиний можливий сценарій для Ірану - безумовна його капітуляція. Він зазначив, що після цього Сполучені Штати із союзниками будуть "невпинно працювати, щоб повернути Іран із краю прірви". За його словами, їхня мета - зробити Іран "економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше".

Також ми писали, що Трамп розглядає введення військ до Ірану. Як розповіли американські чиновники, під час розмов із помічниками та представниками Республіканської партії він описував можливий післявоєнний сценарій для Ірану. Йшлося не про масштабне вторгнення, а про невеликий контингент військ США, який могли б використовувати для досягнення конкретних стратегічних цілей.

Водночас стало відомо, що Іран знищив ключовий радар США за $300 млн у Перській затоці. Радар AN/TPY-2 radar та пов’язане обладнання, яке використовується системами THAAD, були знищені на авіабазі Муваффак Салті у Йорданії на початку війни. Пошкодження підтвердили супутникові знімки.

Вас також можуть зацікавити новини: