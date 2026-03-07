'Беззастережна капітуляція': Трамп зробив небезпечний розворот у війні з Іраном, - NYT

Іран відмовляється капітулювати, США та Ізраїль розходяться в цілях, а Трамп наполягає на "беззастережній капітуляції".

Президент США Дональд Трамп заявив, що не погодиться ні на що, окрім "беззастережної капітуляції" з боку Ірану. Це нове розширення цілей конфлікту, яке, за оцінками експертів, може продовжити війну на невизначений термін, пише The New York Times.

Через тиждень ізраїльсько-американської кампанії Іран не виявив жодного бажання капітулювати, натомість розширив атаки на арабські держави з американськими базами, використовуючи ракети та безпілотники. Трамп у соціальних мережах наполягає на капітуляції та обіцяє, що США та їхні союзники "невпинно працюватимуть, щоб повернути Іран з межі знищення".

Помічники в розгубленості

Заява президента демонструє його прагнення поєднати військову міць Америки з особистим впливом на зміну керівництва ворогів. Його вимоги вже викликали суперечливі сигнали від помічників та союзників у Конгресі. Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт уточнила, що "беззастережна капітуляція" буде констатована тоді, коли Трамп вирішить, що воєнні цілі досягнуті.

За останні дні цілі адміністрації США неодноразово змінювалися: від зміни режиму в Ірані до знищення його ядерної програми та ракетного потенціалу. Трамп порівнює Іран із Венесуелою, де, на його думку, американські дії дозволили призначити лідерів, які виконують вимоги США.

Водночас прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу визначає свою мету як повний демонтаж режиму Ірану, щоб назавжди нейтралізувати ядерну програму та ракетний арсенал. Невідомо, як Трамп реагуватиме на можливий крах іранського уряду та чи відправить американські війська на територію Ірану.

"Епічна лють" - що далі

Фактично, вимога "беззастережної капітуляції" передбачає сценарії, схожі на окупацію Японії після Другої світової війни, яка тривала сім років. Експерти наголошують, що проведення подібної політики в Ірані буде складнішим через релігійну та етнічну різноманітність країни.

Незважаючи на войовничу риторику Трампа, міжнародні посередники намагаються знайти шлях до переговорів. Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що багато країн пропонували мирні переговори, а Оман, Єгипет і Туреччина можуть відіграти роль у врегулюванні конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що сусідні країни більше не будуть мішенями для атак, якщо з їхньої території не здійснюватимуться удари по Ірану.

За словами президента, таке рішення схвалила напередодні тимчасова керівна рада Ірану. У заявах, які публікують іранські ЗМІ, Пезешкіан також попросив вибачення перед сусідніми країнами за удари, що відбулися в останні дні.

