РФ частково відправила у темряву сім областей України: де найважче зі світлом

Енергетики та тепловики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло для всіх споживачів.

У ніч проти 7 березня РФ здійснила п'яту з початку року масовану ракетно - дронову атаку на обʼєкти енергетики країни, частково залишивши без світла 7 областей України, повідомляє Міненерго.

Зазначається, що внаслідок влучань ворожих дронів та ракет є знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях.

"Крім того, внаслідок атаки ворога порушено теплопостачання у столиці", - додають в енергетичному відомстві, не уточнюючи, скільки будинків залишилися без опалення.

У Міненерго запевняють, що "енергетики та тепловики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло для всіх споживачів".

В енергетичному відомстві також нагадали, що через наслідки попередніх атак РФ на енергетику у кількох регіонах України застосовуються до кінця доби графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.

Нічна атака РФ

Як повідомляв УНІАН, РФ в ніч проти 7 березня масовано атакувала Україну ракетами. Російська балістика, зокрема влучила по багатоповерхівці у Харкові.

За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни запустили по Україні 29 ракет, із них майже половина – балістика, та 480 дронів, із яких більшість – "Шахеди".

"Цілились по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині. Зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині. Всюди, де необхідно, працюють відповідні служби", - підкреслив Зеленський.

