Росія вдарила по будинку в Харкові новою ракетою 'Изделие 30': що відомо

Росіяни в ніч на 7 березня вдарили по 5-поверховому житловому будинку у Харкові ракетою "Изделие 30".
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. "За попередньою інформацією, війська РФ вдарили по будинку ракетою "Изделие-30" (мовою оригіналу)", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що Росія прицільно вдарила по будинку, ймовірно, авіаційною ракетою. Зважаючи на масштаби руйнувань, вона мала дуже потужний заряд", - розповів мер.
Перед цим Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони повідомляло, що нова російська ракета "Изделие 30" має дальність 1500 км та бойову частину 800 кг. Російські військові можуть запускати її з бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95 та Ту-160.
В ГУР зазначили, що "Изделие 30" має ідентичні комплектуючі елементи з ракетою Х-35У, а також деякі подібності з ракетами типу Х-101, Х-55, Х-555.
За даними ГУР, перші випадки застосування нової ракети проти України були зафіксовані наприкінці минулого року.
Удар по Харкову
В ніч на 7 березня росіяни завдали удару по житловій 5-поверхівці, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 8 осіб, ще 15 отримали поранення. Серед загиблих і поранених є діти.
9 березня в місті оголошено днем жалоби.