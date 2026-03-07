Росія масовано атакувала Україну ракетами: у Харкові є жертва та постраждалі (фото)

Моніторинові канали повідомляли про пуски ракет "Циркон" з окупованого Криму.

Російські війська влучили балістичними ракетами по багатоповерхівці у Київському районі Харкова: 10 людей постраждали.

Оновлено 03:55. Відомо про 10 постраждалих, серед яких два хлопчики 11 та 6 років. Також серед постраждалих 17-річна дівчина.

Внаслідок ворожого обстрілу відбулась руйнація під'їзду житлового пʼятиповерхового будинку та руйнування двох поверхів сусіднього будинку.

За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати 10 людей, серед яких дитина.

Терехов повідомив, що під завалами виявлено тіло загиблої людини.

Оновлено 03:18. У Харкові під завалами будинку, попередньо, перебувають п’ятеро людей. Про це розповів очільник ОВА Синєгубов.

Кількість постраждалих внаслідок удару по житловому будинку зросла до 10 людей.

Влучання було у п'ятиповерховий житловий будинок, розповів Суспільне міський голова Ігор Терехов. За його словами, будівля практично вщент зруйнована. Попередньо, під завалами п'ятеро людей, але дістатися туди наразі неможливо через пожежу.

Оновлено 03:08. У Новодністровську Чернівецької області було чути вибухи, повідомляє Суспільне - у місті зникло світло.

Оновлено 03:01. Крилаті ракети летять у напрямку Новодністровська Чернівецької області.

За словами Синєгубова, відомо про 7 постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову.

"Трьох людей госпіталізували з травмами. Зокрема, у лікарні - 11 річний хлопчик. Ще четверо людей отримали медичну допомогу на місці, серед них - 17-річна дівчина, яка зазнала гострої реакції на стрес", - додав він.

Оновлено 02:42. Як повідомляють Повітряні сили, крилаті ракети рухаються від Кіровоградської області у напрямку Черкаської/Вінницької областей.

За словами Терехова, у Харкові є інформація про 7 постраждалих, але під завалами багатоповерхівки є люди.

На місці удару - значні руйнування та пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок удару постраждав 11-річний хлопчик. По медичну допомогу внаслідок російської атаки звернулися шестеро людини, серед них - дитина, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Окрім того, в Чугуєві на Харківщині двоє людей - чоловік та жінка - постраждали внаслідок російського удару. Близько 01:20 військові РФ поцілили безпілотником по приватному будинку, повідомив Суспільному речник рятувальників регіону Євген Василенко. На місці влучання спалахнула пожежа, вогонь охопив близько 40 кв. метрів.

Також голова Начальник Київської міської військової адміністрації повідомив про зафіксовані наслідки атаки у Деснянському районі столиці.

Також моніторинові канали повідомляли про пуски ракет "Циркон" у напрямку Коростеня Житомирської області.

Удари РФ по Україні

2 березня Російська Федерація вдарила дроном по цивільному пасажирському потягу "Укрзалізниці" рід час руху. Одна людина загинула, а ще кілька отримали поранення.

