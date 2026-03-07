У трьох областях України поїзди змінили маршрути та затримуються

Через нічний удар окупантів пошкоджена залізнична інфраструктура.

Внаслідок російського удару по Україні в ніч на 7 березня пошкоджена залізнична інфраструктура, через що низка пасажирських поїздів у трьох областях змінюють маршрути та затримуються.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці". "В результаті масованої ворожої атаки та пошкоджень залізничної інфраструктури низка поїздів Укрзалізниці на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині вимушено змінюють маршрути", - деталізував перевізник.

в "Укрзалізниці" попередили, що це означає затримки в дорозі, за якими можна слідкувати на uz-vezemo.

"Резервні тепловози вже виведено на всіх знеструмлених ділянках. Огляд і ремонт інфраструктури вже також розпочато", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що протягом ночі моніторинговим групам вдалося убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні російських дронів та ракет:

"Перепрошуємо за вимушені зупинки та декілька нічних евакуацій - найгіршого вдалося уникнути за рахунок злагодженої роботи залізничників та вправності Сил Оборони".

Удари по залізниці

2 березня Росія вдарила дроном по пасажирському потягу, внаслідок чого одна людина загинула, одна людина отримала тяжкі травми, ще до п’яти пасажирів мали порізи різного ступеня.

Удар стався у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда, який рухався.

