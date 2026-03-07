Зеленський відреагував на масований удар росіян по Україні

Росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України.

Президент Володимир Зеленський прокоментував масштабний удар росіян по Україні. Він зазначив, що з ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові після російського удару балістичною ракетою.

"Зруйновано під’їзд, пошкоджено верхні поверхи сусіднього будинку. На жаль, станом на зараз відомо, що семеро людей загинуло. Більш ніж десять людей поранено, серед них – діти. Під завалами ще можуть бути люди", - сказав Зеленський.

Глава держави деталізував, що росіяни запустили по Україні 29 ракет, із них майже половина – балістика, та 480 дронів, із яких більшість – "Шахеди".

Відео дня

"Цілились по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині. Зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині. Всюди, де необхідно, працюють відповідні служби", - підкреслив Зеленський.

Він висловив думку, що "на ці жорстокі удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів".

"Росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, а отже, підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно. Розраховуємо на активну роботу з Євросоюзом, щоб гарантувати більше захисту для наших людей", - сказав глава держави.

Нічний удар по Україні

В ніч на 7 березня окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Під ударом була ціла низка областей. Зокрема, у Харкові ворог влучив у житлову 5-поверхівку. Наразі відомо про 7 загиблих та 10 постраждалих.

В Одеській області виникли пожежі у портовій інфраструктурі. А "Укразалізниця" повідомила про зміни в графіку руху поїздів і затримки через руйнацію залізничної інфраструктури внаслідок російських ударів.

Вас также могут заинтересовать новости: