'Яке дурне питання': Трамп розізлився через питання про те, що РФ допомагає Ірану розвідданими

Президент США різко обірвав запитання про можливу передачу Росією розвідданих Ірану та заявив, що це "дурне питання", оскільки захід був присвячений іншій темі.

Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати інформацію про те, що Росія може передавати Ірану розвідувальні дані для ударів по американських військових об’єктах.

Інцидент стався під час круглого столу в Білому домі, присвяченого питанням університетського спорту. Наприкінці заходу Трамп погодився відповісти на кілька запитань журналістів і надав слово кореспонденту Fox News Пітеру Дусі.

Журналіст почав ставити запитання про повідомлення медіа, зокрема The Washington Post та Fox News, у яких ішлося про можливу передачу Росією розвідданих Ірану для атак на американські позиції на Близькому Сході. Однак президент перебив його, не дослухавши до кінця.

Трамп пожартував, що така тема є "легкою проблемою" порівняно з обговоренням університетського спорту, яке відбувалося під час заходу. Згодом він різко розкритикував запитання журналіста:

"Я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже добрі до мене. Але яке дурне питання ви поставили зараз. Ми говоримо про щось інше".

Через кілька хвилин президент знову звернувся до Дусі та запропонував поставити інше запитання, але коли журналіст уточнив, чи може воно стосуватися теми поза університетським спортом, Трамп відповів відмовою.

Що передувало

Раніше The Washington Post повідомляло, що Росія передає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських військах на Близькому Сході.

Водночас глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що його не турбує інформація про можливу передачу таких розвідданих.

У Білому домі прокоментували це повідомлення. Відповідаючи на запитання журналіста, чи обговорював президент Трамп це питання з президентом РФ Володимиром Путіним, прес-секретар Керолайн Левітт заявила, що подібні теми повинен коментувати сам глава держави.

