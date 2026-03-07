Найдорожчий 'дружній вогонь' в історії: як пілот збив три американські F-15 над Кувейтом

За попередніми даними, кувейтський винищувач помилково сприйняв американські літаки за ворожі та випустив по них ракети.

У мережі з’явились нові кадри моменту, коли кувейтський винищувач F/A‑18 Hornet збиває американський F‑15E Strike Eagle. За попередніми даними, той самий літак майже одночасно знищив одразу три винищувачі США під час польоту над Кувейтом.

Як пише Defence Express, всі літаки в той момент виконували завдання з протиповітряної оборони повітряного простору. Однак пілот кувейтського винищувача, ймовірно, сприйняв американські літаки за ворожі та випустив по них ракети класу "повітря-повітря". Одне із уражень, за даними джерел, було здійснене ракетою AIM‑9 Sidewinder.

За попередньою інформацією, кувейтський літак і американські винищувачі могли не бути підключені до спільної системи ідентифікації "свій-чужий". Причини цього наразі невідомі – йдеться або про технічний збій, або про вимкнену систему.

Відео дня

На оприлюдненому відео також видно, що F/A‑18 Hornet перебував на відносно малій відстані від цілі під час пуску ракети. Це означає, що пілот міг не лише бачити позначку на радарі, а й візуально розпізнати тип літака. Експерти звертають увагу, що на озброєнні Ірану немає бойових літаків із силуетом, який можна було б легко сплутати з F‑15E Strike Eagle.

Аналітики припускають, що причиною інциденту могла стати помилка пілота або стрес під час виконання бойового завдання. Водночас у мережі обговорюють і малоймовірну версію про навмисні дії, однак підтверджень цьому наразі немає.

Очікується офіційне розслідування інциденту. За попередніми оцінками, втрата трьох винищувачів F‑15E Strike Eagle може коштувати США близько 300 мільйонів доларів, що робить цей випадок одним із найдорожчих епізодів "дружнього вогню" в сучасній військовій історії.

"Дружній вогонь" над Кувейтом

Як повідомляв УНІАН, три американські винищувачі F-15 були помилково збиті над Кувейтом місцевим пілотом. Інформований американський чиновник заявив, що пілот винищувача F/A-18 Hornet випустив три ракети по американських літаках.

За словами ще одного співрозмовника WSJ, інцидент стався невдовзі після того, як кілька іранських безпілотників увійшли в повітряний простір Кувейту. Один із дронів влучив у тактичний оперативний центр у торговому порту, внаслідок чого загинули шестеро американських військовослужбовців.

