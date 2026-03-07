Нічний удар росіян: стали відомі наслідки в кількох областях

У Хмельницькій області є перебої в електропостачанні, але енергетики працюють над його відновленням.

В ніч на 7 березня росіяни атакували Хмельницьку область. Над областю працювала протиповітряна оборона (ППО).

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін. За його даними, внаслідок атаки пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі. Також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

"На щастя, постраждалих немає", - зазначив він.

Тюрін попередив, що в області є перебої в електропостачанні, але енергетики працюють над його відновленням.

Згодом Тюрін уочнив, що під час нічної атаки збито/подавлено 3 ворожі безпілотники.

Крім того, наслідки нічного удару росіян також зафіксовані і в Черкаській області. За даними начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, ніч минула із затяжною тривогою. У межах області силами та засобами ППО знешкоджено 14 російських БпЛА.

"Однак вороже залізяччя накоїло лиха у Шполянській громаді. Унаслідок падіння дрона там поруйновано житловий будинок, ще два – пошкоджено, плюс господарські споруди та кілька автомобілів", - деталізував він.

Табурець також додав, що внаслідок атаки було троє постраждалих - це жінка з двома дітьми. У них була гостра реакція на стрес.

Також, за даними ДСНС, на Житомирщині рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки. Через ворожі обстріли виникли дві пожежі на обʼєктах інфраструктури.

Нічна атака росіян

В ніч на 7 березня Росія вдарила по Україні дронами і ракетами. За даними президента Володимира Зеленського, під удар потрапили кілька областей. Ворог цілився по енергетиці.

За даними Повітряних сил для ударів ворог використав 509 цілей повітряного нападу. З них 290 - це "Шахеди". Захисникам неба вдалося подавити або збити 472 цілі.

