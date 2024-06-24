Унікальний підводний безпілотник має енергозберігальний режим і може "чіплятися" за морське дно.

Супутникові знімки вперше продемонстрували, наскільки величезним є насправді роботизований підводний апарат Manta Ray, який компанія Northrop Grumman створила на замовлення Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA). Про це повідомляє The War Zone.

Знімки, які почали активно розповсюджувати в соціальних мережах тільки зараз, були зроблені в листопаді 2023-го та квітні 2024 року. На них можна бачити Manta Ray, пришвартований у Порту-Вайнімі (штат Каліфорнія).

Експерти проаналізували знімки та прийшли до висновку, що ширина безпілотного апарату складає 13,7 м, а довжина – 10 м. Це дуже багато, як для безпілотного підводного апарату. Наприклад, REMUS 600, який є одним з найбільших діючих підводних дронів Військово-морських сил США, має довжину 3,2 м та всього лише 320 мм у діаметрі.

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Зауважимо, що Manta Ray є одною з найбільш секретних морських розробок США, втім деякі дані про нього (зокрема, більш ранні фото) можна знайти у відкритих джерелах.

Передбачається, що дрон зможе здійснювати тривалі безпілотні місії, використовуючи "‎енергозберігаючі технології"‎, які допоможуть дрону долати значні відстані. Він може "чіплятися" за морське дно, переходячи у режим сну. Через незвичайну зовнішність західні оглядачі в жарт називають Manta Ray "‎космічним кораблем зі Star Wars"‎.

Загалом програма передбачає створення нового класу безпілотників, які можна буде використовувати у різних операціях завдяки великої дальності та варіативності корисного навантаження.

Україна створює нові морські дрони

Нагадаємо, нещодавно Україна продемонструвала новий морський дрон Stalker 5.0, який можна використовуватися для розвідки та патрулювання узбережжя у морських та річкових прикордонних районах. Апарат отримав систему відеозв'язку та управління на основі Starlink.

А ще раніше українські інженери встановили авіаційну ракету Р-73 на безекіпажний катер. За рахунок цього з'явилася можливість збивати російські гелікоптери, які використовують проти морських дронів.

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