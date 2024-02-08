Україна повинна продовжувати пошуки інноваційних способів ведення війни, навіть попри ризик можливих трагедій. Зокрема таких, як зі збитим російським Іл-76, в якому, ймовірно, перебували українські полонені, пише The New York Times.
Видання стверджує, що ЗСУ збили російський літак під Бєлгородом з американської установки Patriot. Це була цілком законна ціль, оскільки раніше такими літаками росіяни підвозили в Бєлгород боєприпаси, а потім не попередили, що на борту є полонені.
Попри усю трагічність цього інциденту, офіційні особи США не критикували Україну за використання системи Patriot для ураження російських літаків і навпаки казали, що це та інновація, яку Україні потрібно прийняти, пише NYT.
Видання зауважує, що система Patriot, хоч і була початково створена для ураження літаків, після війни в Перській затоці була перероблена для боротьби з тактичними балістичними ракетами – більш грізною та актуальною загрозою у сучасній війні. Однак тепер українці повернули системи Patriot до їхніх витоків.
Перший успішний епізод такого нестандартного застосування "Петріотів" відбувся у травні минулого року. Тоді українці перемістили одну пускову установку до кордону з Брянською областю Росії та збили над російською територією загалом одразу п'ять літаків і гелікоптерів.
Після цієї операції Україна таємно перекинула систему Patriot на південь, де з її допомогою збили російський винищувач Су-35 над Чорним морем.
Лише у листопаді ЗСУ визнали, що застосували Patriot у цих епізодах. Тоді речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що завдяки цим "засідкам" вдалося на тривалий час змусити росіян припинити свої нахабні польоти впритул до української території.
У грудні українці відновили цю тактику і збили ще п'ять російських винищувачів за допомогою Patriot. Командир батареї Patriot, розмовляючи з The New York Times у грудні, сказав, що стримуючий ефект батареї Patriot був значним.
"Коли пілоти знають, що десь у цьому районі є Patriot, вони 10 разів подумають, летіти туди працювати чи ні", — сказав командир на ім’я Володимир.
Відмовляючись обговорювати конкретні операції, він сказав, що "Patriot вже показав свою дальність, дійсно велику дальність, яка дозволяє йому збивати ці літаки".
Знищення стратегічного літака-розвідника А-50
Ще одним епізодом, ймовірного застосування Patriot, про який не згадується у статті The New York Times, стало знищення російського літака А-50 над Азовським морем у січні 2024 року.
Нагадаємо, у ніч проти 15 січня українські Повітряні сили збили російський літак далекого радіовиявлення А-50 і пошкодили повітряний командний пункт Іл-22. Росіяни так і не визнали офіційно втрату одного літака, але в мережі повно підтверджень тому, що другий літак отримав значні пошкодження.
Яку саме зброю застосували для враження цих літаків, у ЗСУ офіційно не розкривали.