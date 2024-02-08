Системи передавалися Україна як протиракетна зброя, але українці показали її справжній потенціал.

Україна повинна продовжувати пошуки інноваційних способів ведення війни, навіть попри ризик можливих трагедій. Зокрема таких, як зі збитим російським Іл-76, в якому, ймовірно, перебували українські полонені, пише The New York Times.

Видання стверджує, що ЗСУ збили російський літак під Бєлгородом з американської установки Patriot. Це була цілком законна ціль, оскільки раніше такими літаками росіяни підвозили в Бєлгород боєприпаси, а потім не попередили, що на борту є полонені.

Попри усю трагічність цього інциденту, офіційні особи США не критикували Україну за використання системи Patriot для ураження російських літаків і навпаки казали, що це та інновація, яку Україні потрібно прийняти, пише NYT.

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Видання зауважує, що система Patriot, хоч і була початково створена для ураження літаків, після війни в Перській затоці була перероблена для боротьби з тактичними балістичними ракетами – більш грізною та актуальною загрозою у сучасній війні. Однак тепер українці повернули системи Patriot до їхніх витоків.

Перший успішний епізод такого нестандартного застосування "Петріотів" відбувся у травні минулого року. Тоді українці перемістили одну пускову установку до кордону з Брянською областю Росії та збили над російською територією загалом одразу п'ять літаків і гелікоптерів.

Після цієї операції Україна таємно перекинула систему Patriot на південь, де з її допомогою збили російський винищувач Су-35 над Чорним морем.

Лише у листопаді ЗСУ визнали, що застосували Patriot у цих епізодах. Тоді речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що завдяки цим "засідкам" вдалося на тривалий час змусити росіян припинити свої нахабні польоти впритул до української території.

У грудні українці відновили цю тактику і збили ще п'ять російських винищувачів за допомогою Patriot. Командир батареї Patriot, розмовляючи з The New York Times у грудні, сказав, що стримуючий ефект батареї Patriot був значним.

"Коли пілоти знають, що десь у цьому районі є Patriot, вони 10 разів подумають, летіти туди працювати чи ні", — сказав командир на ім’я Володимир.

Відмовляючись обговорювати конкретні операції, він сказав, що "Patriot вже показав свою дальність, дійсно велику дальність, яка дозволяє йому збивати ці літаки".

Знищення стратегічного літака-розвідника А-50

Ще одним епізодом, ймовірного застосування Patriot, про який не згадується у статті The New York Times, стало знищення російського літака А-50 над Азовським морем у січні 2024 року.

Нагадаємо, у ніч проти 15 січня українські Повітряні сили збили російський літак далекого радіовиявлення А-50 і пошкодили повітряний командний пункт Іл-22. Росіяни так і не визнали офіційно втрату одного літака, але в мережі повно підтверджень тому, що другий літак отримав значні пошкодження.

Яку саме зброю застосували для враження цих літаків, у ЗСУ офіційно не розкривали.

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