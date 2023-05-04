За словами лідера США, завдяки американським військовим українці "роблять просто неймовірну роботу".

Президент США Джо Байден назвав українських військових і український народ "дивовижно хоробрими".

"Але я повинен зізнатися, що я був трохи здивований тим, наскільки мужні, наскільки дивовижно хоробрі не тільки військові, а й український народ", – сказав президент США на вечері в Білому домі для глав командувань Збройних сил США, повідомляє "Голос Америки".

Також Байден подякував американським високопоставленим військовослужбовцям, які допомагають українській армії.

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"Ви озброїли, оснастили і навчили горду і хоробру українську армію та допомогли їм зберегти свободу і демократію", – сказав він.

За словами Байдена, завдяки американським військовим українці "роблять просто неймовірну роботу".

Допомога США Україні - що відомо

З початку повномасштабної війни Росії проти України США залишаються найбільшим донором військової та фінансової допомоги Україні.

1 травня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просив Київ.

3 травня в Пентагоні оголосили про надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму до 300 млн доларів. Зокрема, йдеться про додаткові боєприпаси для раніше наданих Україні систем залпового вогню HIMARS, 155-мм гаубиці, артилерійські снаряди калібру 155 мм; мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм; протитанкові ракети TOW.

Також до цього пакету увійшли системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf; некеровані авіаційні ракети Hydra-70; стрілецька зброя і боєприпаси до нього; підривні боєприпаси для знищення перешкод.

Крім того, США нададуть Україні вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки; тестове й діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів; запчастини та інше польове обладнання.

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