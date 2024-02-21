Розвіддані вказували, що Росія, планує почати випробування пристрою-протисупутникової зброї космічного базування з ядерним потенціалом.

Адміністрація Байдена намагалася вести переговори з Росією, щоб відмовити її від запуску космічної зброї з ядерним потенціалом.

Одна з причин, чому американські чиновники не стали широко поширювати інформацію про спроби Росії розробити нову космічну зброю: адміністрація намагалася почати переговори, щоб переконати Росію відмовитися від цієї програми, пише Bloomberg.

Високопоставлені співробітники розвідки і адміністрації зверталися до Росії - а також до Індії і Китаю як можливих посередників - з приводу проекту протягом декількох тижнів до того, як він став надбанням громадськості.

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Розвіддані вказували, що Росія, планує почати випробування пристрою-протисупутникової зброї космічного базування з ядерним потенціалом. Розкриття інформації - це спростування від адміністрації Байдена, що вона занадто зволікала з поширенням інформації про зусилля Росії.

Чиновники відмовилися повідомити, чи відповіла Росія на початковий запит, але заявили, що з тих пір, як минулого тижня про програму стало відомо громадськості, Росія не виявила бажання вступати в діалог з цього питання.

Тепер американські чиновники все більше побоюються, що Росія продовжить випробування своєї протисупутникової ядерної зброї космічного базування.

Якби Росії вдалося здійснити запуск, це продемонструвало б, що вона здатна підірвати ядерну зброю в космосі і пошкодити супутники, на які покладаються США та інші країни для зв'язку, інтернету і військових операцій.

Адміністрація і раніше знижувала рівень розвідувальних даних про Росію, особливо про її операції в Україні, частково для того, щоб чинити тиск на Москву публічно. Але, на думку чиновників, інформація, пов'язана з космосом, є вкрай чутливою, і робота по дипломатичних каналах буде більш ефективною. Вони побоювалися, що якщо інформація стане надбанням громадськості, це розлютить президента Росії Володимира Путіна.

Високопосадовці розвідки та адміністрації вже більше року відстежують прогрес Росії у створенні ядерної протисупутникової зброї космічного базування, збираючи інформацію про її конструкцію, збірку та випробування.

Але в останні тижні адміністрація все більше побоювалася, що Москва зважиться на запуск свого пристрою. І вона поділилася цими занепокоєннями - і відповідними розвідками - з обраною групою законодавців на Капітолійському пагорбі.

Можливість розміщення ядерної зброї РФ у космосі

Членам Конгресу США надали для ознайомлення секретну інформацію, яка пов'язана з російським військовим потенціалом, що включає нереалізовані амбіції РФ з розробки ядерної зброї в космосі. Передбачається, що воно буде використовуватися для ураження супутника.

Росія найближчим час не матиме своєї протисупутникової зброї в космосі - поки навіть незрозуміло, чи має РФ можливість успішно вивести на орбіту ядерний протисупутниковий пристрій. Про це пише Politico з посиланням на людей з розвідки США, знайомих з проблемою.

Відзначається, що хоча Росія просувається вперед у своїх спробах розробити новий небезпечний ядерний потенціал в космосі, вона не готова розгортати такий пристрій в найближчому майбутньому.

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