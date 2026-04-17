США відкладуть поставки зброї до низки країн Європи, - Reuters

Зокрема, йдеться про контракти з державами Балтійського регіону та Скандинавії.

Поставки зброї зі Сполучених Штатів Америки до країн Європи за раніше укладеними контрактами, ймовірно, затримаються на тлі війни на Близькому Сході. Про це американські чиновники вже поінформували європейську сторону, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, затримки в постачанні озброєнь торкнуться кількох європейських країн. Зокрема, йдеться про держави Балтійського регіону та Скандинавії. Стверджується, що деякі з цих країн межують з Росією.

Затримки в постачанні озброєнь торкнуться різних видів боєприпасів, у тому числі тих, що можуть використовуватися як для наступальних, так і для оборонних цілей, додали джерела журналістів. Деякі з цих озброєнь були придбані європейськими країнами в рамках програми іноземних військових продажів (FMS), але ще не були поставлені.

Відео дня

"Ці затримки підкреслюють, наскільки війна проти Ірану, що розпочалася з американо-ізраїльських авіаударів 28 лютого, почала виснажувати запаси США деякої критично важливої зброї та боєприпасів. Європейські чиновники скаржаться, що затримки ставлять їх у скрутне становище", – йдеться в матеріалі.

Американські чиновники заявляють, що зброя потрібна США для війни на Близькому Сході, і звинувачують європейські країни в тому, що вони не долучаються до зусиль з розблокування Ормузької протоки.

За час конфлікту на Близькому Сході Тегеран випустив сотні балістичних ракет і безпілотників у бік країн Перської затоки. Більшість із них було перехоплено, зокрема за допомогою ракет-перехоплювачів PAC-3 Patriot. Саме на цю зброю покладається Україна для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від балістичних ракет РФ.

Світовий ринок зброї

Японія уперше після Другої світової війни помʼякшить правила оборонного експорту. Такий крок Токіо допоможе західним країнам зменшити свою залежність від США. ЗМІ повідомляють, що японською зброєю вже зацікавилися низка країн – в тому числі Філіппіни та Польща.

Тим часом Пентагон звернувся до автовиробників із пропозицією випускати зброю. Переговори провели з топ-менеджерами таких компаній як General Motors і Ford Motor.

Вас також можуть зацікавити новини: