Найбільш козирна зброя США проти іранських 'шахедів' виявилася неефективною, - Forbes

У деяких випадках система явно дає збій, і дронам вдається прорватися.

У будь-якій дискусії про захист від безпілотників американські кулемети Гатлінга часто подаються як козирна карта США проти іранських безпілотників "Шахед". На папері вони виглядають неймовірно ефективними, однак це не чарівна паличка, яка змусить усі дрони зникнути, і деяким "Шахедам" все ж вдається прорватися. Експерт Forbes Девід Гемблінг пояснює реальні можливості цієї зброї та її основні недоліки.

Остання лінія оборони

Система Centurion C-RAM (протиракетна, артилерійська та мінометна установка) була розроблена для захисту баз від ракетного, артилерійського та мінометного вогню. Вона оснащена вбудованим радаром, який відстежує снаряди, що наближаються, а також 20-мм кулеметом Гатлінга M61A1.

Відмінною особливістю цього знаряддя є феноменальна скорострільність: шість обертових стволів з електричним приводом вибірково роблять від 3000 до 4500 пострілів на хвилину – тобто від 50 до 75 на секунду. При цьому CRAM застосовує багатоцільовий трасуючий самознищувальний снаряд M940.

Магазин CRAM вміщує 1500 патронів. Це здається багато – 30 черг по 50 патронів на секунду кожна. Але цього вистачає лише на 10 черг по 20 патронів на секунду при високій скорострільності. При цьому ручне перезаряджання CRAM займає близько 30 хвилин.

Кожен снаряд M940 коштує 168 доларів, тому черга зі 150 снарядів обходиться приблизно в 25 000 доларів, що можна порівняти з ціною безпілотника Shahed.

Проблема C-RAM з дронами

Заявлена частота успішних уражень ракет і снарядів в Іраку становила 70-80% при середній кількості 300 пострілів за бій. Це відносно зручні цілі, тому що, хоча вони рухаються швидко, вони летять по дуже передбачуваній траєкторії і знижуються з великої висоти, тому їх легко виявити радаром.

Водночас безпілотники, виготовлені з композитного матеріалу, а не з металу, можуть мати невелике радіолокаційне відбиття. А "Шахед" може літати на надзвичайно низькій висоті, іноді менше 30 метрів, по траєкторії, що проходить між будівлями. Рівень фонових перешкод ускладнить радіолокаційне відстеження.

Крім того, на відміну від ракет і артилерії, "Шахед" не летить за передбачуваною траєкторією. Деякі російські версії автоматично виконують маневри ухилення, коли відчувають загрозу. Таке ухилення, щонайменше, збільшило б кількість снарядів, необхідних для ураження цілі.

Кількість снарядів у магазині також може бути великою проблемою. Судячи з аналізу опублікованих відео, C-RAM може знадобитися кілька секунд, щоб успішно вразити безпілотник, тому вони можуть збити лише чотири або п'ять, перш ніж закінчаться боєприпаси. З огляду на те, що Іран атакує хвилями безпілотників "Шахед", одного C-RAM може бути недостатньо.

Також існує проблема запасів боєприпасів. Армія США цього року придбала всього близько 20 000 патронів M940, яких може вистачити на п'ять хвилин стрільби.

"Хоча CRAM виглядає чудово і дуже ефективний у своєму основному завданні, він просто не призначений для боротьби з великою кількістю безпілотників "Шахед", – зазначає Гемблінг.

Недорога і далекобійна альтернатива

Для вирішення цього завдання набагато кращим варіантом можуть стати невеликі безпілотники-перехоплювачі, розроблені Україною, вартістю в кілька тисяч доларів кожен і оснащені радаром та іншими датчиками. Це особливо актуально для довгострокового конфлікту, коли "Шахеди" можуть атакувати ніч за ніччю, зазначає експерт.

Настання ери дронів

Як писав Business Insider, країни Європи та Близького Сходу намагаються наздогнати Україну в галузі технологій протидії дронам. Однак одних лише перехоплювачів буде недостатньо для протидії загрозі.

Хороша система протиповітряної оборони є багаторівневою, що означає наявність декількох типів засобів захисту, об'єднаних для захисту від різних типів загроз. Ці системи повинні працювати разом, а військові повинні знати, як використовувати кожну з них окремо і в комплексі. Це вимагає планування та підготовки.

