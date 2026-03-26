Зброю для України можуть відправити на Близький Схід: в НАТО відреагували на чутки

Американська зброя продовжує надходити до України, наголосив генсек НАТО.

Україна продовжує отримувати закуплене європейськими союзниками американське озброєння в межах ініціативи PURL. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав під час пресконференції у Брюсселі.

Спочатку у генерального секретаря Альянсу запитали, наскільки він занепокоєний впливом на Україну війни в Перській затоці.

"Гарна новина полягає в тому, що необхідне обладнання продовжує надходити до України. І це важливо", - наголосив Рютте.

Відео дня

На його переконання, треба усе робити на підтримку України.

За його словами, Альянс залучений до надання підтримки Україні завдяки командуванню у німецькому Вісбадені та Спільному центру аналізу, тренування й освіти (JTEC) в Польщі.

Також країни-члени НАТО індивідуально надають підтримку Україні, в тому числі необхідне для України обладнання надходить з США за рахунок європейських союзників. "Це продовжується, і це добре", - сказав Рютте.

Водночас, у нього уточнили, що йому відомо про інформацію видання The Washington Post про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї, призначеної для України в межах ініціативи PURL, на Близький Схід.

"Це критично важливе обладнання через PURL, це життєво важливе американське обладнання для України, в тому числі перехоплювачі, продовжує надходити до України", - наголосив Рютте.

Він додав, що від моменту започаткування ініціативи PURL влітку 2025 року, близько 75% ракет до українських зенітно-ракетних комплексів Patriot, а також 90% боєприпасів, які застосовуються в інших системах протиповітряної оборони, було поставлено Україні саме через цю програму.

"Це важлива програма. Знову ж таки, постачання продовжуються", - сказав Рютте.

Перенаправлення "української" зброї на Близький Схід

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Washington Post, Пентагон розглядає питання про те, чи варто перенаправити зброю, призначену для України, на Близький Схід, оскільки війна в Ірані вичерпує запаси деяких з найбільш критично важливих боєприпасів армії США.

При цьому у статті зазначалося, що остаточне рішення ще не було ухвалено. Тож ніхто і не казав, що поставки в Україну вже зупинено.

Вас також можуть зацікавити новини: