Трамп заявив про розширення виробництва озброєнь у США

За його словами, найбільші оборонні компанії країни домовилися збільшити випуск озброєнь "високого класу" в чотири рази.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що на зустрічі обговорювалися поточні графіки виробництва і плани щодо різкого нарощування випуску озброєнь.

За його словами, генеральні директори BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman і Raytheon погодилися збільшити виробництво зброї "найвищого класу" в чотири рази.

"Ми щойно завершили дуже хорошу зустріч з найбільшими американськими компаніями оборонної промисловості, на якій обговорювали виробництво і графіки виробництва. Вони погодилися в чотири рази збільшити виробництво зброї "найвищого класу", оскільки ми хочемо якомога швидше досягти максимального рівня обсягів виробництва", - написав він у Truth Social.

Трамп стверджує, що розширення почалося за три місяці до зустрічі, і будівництво заводів та виробництво багатьох з цих озброєнь вже ведеться. Він додав:

"У нас практично необмежений запас боєприпасів середнього і верхнього середнього рівня, які ми використовуємо, наприклад, в Ірані і нещодавно використовували у Венесуелі. Проте ми також збільшили замовлення на озброєння цього рівня. На зустрічі були присутні генеральні директори компаній BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman і Raytheon. Зустріч завершилася домовленістю провести ще одну через два місяці. Штати по всій країні вже подають заявки на розміщення нових заводів".

Американська зброя

ВМС США стоять перед необхідністю перебудови свого флоту: через заплановане виведення з експлуатації старих підводних човнів і крейсерів до 2030 року можуть зникнути близько 2080 ракетних шахт. Затримки в програмах з заміни і нестача потужностей у суднобудівній промисловості ускладнюють цей перехід.

