Це може статися через масове списання застарілих атомних підводних човнів і крейсерів.

ВМС США стоять перед необхідністю перебудови свого флоту: через заплановане виведення з експлуатації старих підводних човнів і крейсерів до 2030 року може зникнути близько 2080 ракетних шахт. Затримки в програмах з заміни та нестача потужностей у суднобудівній промисловості ускладнюють цей перехід.

Військово-морські сили США зіткнулися зі стратегічною проблемою: до 2027 року всі чотири підводні човни класу "Огайо" типу SSGN повинні бути виведені зі складу флоту. Разом з крейсерами класу "Тікондерога", списання яких має відбутися до 2030 року, це призведе до втрати в цілому 2080 пускових установок, що використовуються, зокрема, для крилатих ракет "Томагавк", пише Focus.

Затримки з новими моделями

Основна проблема полягає в тому, що наступники не будуть готові вчасно. Нова програма класу "Колумбія" бореться із затримками і перевищенням бюджету. Перший підводний човен повинен бути поставлений більш ніж на рік пізніше терміну і обійдеться на кілька сотень мільйонів доларів дорожче, ніж планувалося. В цілому програма коштує близько 130 мільярдів доларів за дванадцять одиниць.

До цього додається стан американських верфей: з часів війни в Перській затоці їх потужності скоротилися приблизно на 30%. Нестача кваліфікованих кадрів і порушені ланцюжки поставок додатково гальмують виробництво, пише ЗМІ.

З 2022 року ВМС США виробляють лише близько 1,2 підводного човна на рік, хоча заплановано два. Проект класу "Колумбія" також відстає як мінімум на один рік. Перший човен цього класу буде поставлений не раніше 2028 року. Ці затримки можуть ще більше послабити міць американського флоту.

Експерт закликає продовжити термін служби старих підводних човнів

Колишній офіцер спецназу і експерт з оборони Стів Балестрієрі приходить до висновку, що термін служби підводних човнів класу "Огайо", вік яких становить від 40 до 45 років, повинен бути продовжений до тих пір, поки американська промисловість не зможе компенсувати втрати.

В іншому випадку США ризикують отримати прогалину в своєму ядерному стримуванні і конвенційній ударній потужності в той момент, коли можливий конфлікт в Тихому океані вважається все більш імовірним.

