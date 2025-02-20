Про причини зупинки наразі невідомо.

Сполучені Штати Америки призупинили продаж Україні зброї. Про це в етері проєкту "Тема з Мосейчук" заявив нардеп, голова комітету нацоборони та розвідки Роман Костенко.

"За моєю інформацією зброя (зі США - ред.), яка йшла на продаж (Україні - ред.) - поставки зупинилися. Ті фірми, які мали цю зброю сюди передавати - вони зараз чекають, бо немає рішення", - сказав нардеп.

Про причини зупинки наразі невідомо.

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"І всі чекають, чи це рішення буде, щоб хоч за гроші сюди зброю поставляти", - додав він.

Американська зброя для України

Раніше президент США Дональд Трамп готовий дозволити Європі купувати для України американську зброю. Вважається, що відтак, це стане можливістю для Києва отримувати допомогу, якщо Білий дім заблокує допомогу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує на створення фонду на тлі готовності США продавати Європі зброю для України.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що для України важлива подальша військово-політична підтримка США.

Частину допомоги Україні від Сполучених штатів просто неможливо замінити. Про це розповів військовослужбовець батальйону безпілотних систем 59 штурмової бригади СБС Олександр Карплюк.

"У нас є Himars, які робляться у США. У нас є ракети до ЗРК Patriot, NASAMS. Багато обладнання до F-16, ми це замінити ніяк не зможемо. Ми не зможемо замінити Starlink. Ми всі підсіли на Starlink і це дуже погано. Адже Starlink - це дуже проста та зручна річ", - сказав він.

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