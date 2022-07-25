На росіян чекає технічний колапс.

Під час масованих артилерійських обстрілів території України російські окупанти використовують установки, до яких не мають запасних стволів.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Для обстрілів території України російські окупанти використовують 203-мм САУ 2С7М "Малка" (модернізовану радянську "Півонію").

Використовуючи тактику вогневого валу, російські окупанти швидко зношують техніку.

"Витрачають не тільки величезну кількість боєприпасів, але й зношують озброєння. По суті, це те, що можна називати технічним колапсом, який для РОА неминучий", - кажуть військові.

Річ у тім, що запасних частин для цих установок росіяни не виготовляють, тож і шляхів виходу з критичної ситуації не мають.

"Для розуміння – у кожного ствола є ресурс. Коли ресурс вичерпується – зростає ризик розриву під час пострілу. У цього ствола він давно минув. До речі, виробництва нарізних 2А44 в Росії немає. Тобто, навіть не будучи знищеною, САУ не зможе більше ніколи стріляти, якщо десь на складі не завалявся ствол 2А44. А навіть якщо й завалявся, то на підході решта "калік", - пояснили в Страткомі.

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