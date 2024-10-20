Велика Британія та Німеччина підпишуть історичну безпекову угоду: що вона передбачає

Цей договір також вважається першим кроком до ширшої угоди між Великою Британією та ЄС.

Цього тижня Велика Британія підпише важливу оборонну угоду з Німеччиною, що стане кроком до зміцнення військових і безпекових зв’язків з ЄС. Договір передбачає спільні військові навчання на східному кордоні НАТО, ймовірно, в Естонії та Литві, а також спільні закупівлі та розробку зброї нового покоління, пише The Times.

Міністр оборони Джон Хілі сподівається, що угода зміцнить оборонні галузі обох країн, що є критично важливим, оскільки Захід відчуває необхідність поповнити запаси зброї після підтримки України. Цей договір також вважається першим кроком до ширшої угоди між Великою Британією та ЄС щодо оборони, розвідки, енергетики та боротьби з нелегальною міграцією.

Угода з Німеччиною стане найбільш значущою двосторонньою домовленістю для Великої Британії після договору Ланкастер-Хаус з Францією 2010 року, що закріпив тісну військову співпрацю між країнами. Німеччина, яка після вторгнення Росії в Україну збільшила витрати на оборону, тепер посідає друге місце за військовими витратами серед країн НАТО.

Відео дня

Британські війська, розміщені в Естонії, отримають нові безпілотники, радіосистеми та вдосконалені технології для покращення бойової підготовки в рамках проєкту "Асгард". Хілі підкреслив, що це допоможе зробити війська більш маневреними та технологічно оснащеними для подолання значно більших противників.

Велика Британія також приєднається до нової ініціативи зі створення сучасних ракет великої дальності разом з Німеччиною, Францією, Польщею та Італією. Ці ракети матимуть більший радіус дії, ніж Storm Shadow, що Україна успішно використала в атаках на російські військові об'єкти в Криму та Чорному морі.

Європа готується до війни

Нідерланди суттєво збільшать витрати на оборону, щоб бути готовими до можливої війни з РФ. Уряд країни збільшить витрати на оборону на 2,4 мільярда євро на рік, а також на 1,5 млрд євро додаткових витрат на "бойову міць". Також буде відновлено танковий батальйон, закуплено більше винищувачів F-35 і додано протичовнові фрегати.

А Бельгія нещодавно виявила, що у неї вистачить боєприпасів тільки на 24 години війни. Тепер з'ясувалося, що у неї немає ППО, і країна потребує комплексів Patriot.

Це при тому, що на території Бельгії розміщено один із критично важливих для всього Альянсу об'єктів інфраструктури - морський порт Антверпен, який за необхідності має стати одним із ключових перевалочних пунктів під час перекидання військ і озброєння зі США в Європу.

Вас також можуть зацікавити новини: