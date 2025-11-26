Перший літак Су-57 було прийнято на озброєння у 2020 році.

У країні-агресорці Росії розповіли, скільки ще окупанти можуть експлуатувати винищувач покоління 4++ Су-57. Мова про термін у 20-30 років – принаймні, таку заяву зробив начальник льотної служби авіакомпанії "Сухой" Сєргєй Богдан.

Представник компанії додав, що попри це, російський винищувач "все одно буде перебувати на випробуваннях", коли для нього зʼявлятиметься нове озброєння. Видання Defense Express нагадало, що проєкт ПАК-ФА ("перспективного авіаційного комплексу фронтової авіації") стартував у 2001 році. Наприкінці 2002-го російський уряд схвалив під нього цільову програму.

"Макет літака вперше показали у 2004 році, а перший політ першого льотного прототипу Т-50-1 відбувся на початку 2010 року. Всього у рамках дослідної партії було побудовано 10 прототипів", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що борт офіційно отримав позначення Су-57 у серпні 2017-го, однак прийняття його на озброєння ЗС РФ відкладалося.

Перший літак Су-57 було прийнято на озброєння у 2020 році, а в 2019 РФ заявляла про початок його серійного виробництва.

Винищувач Су-57: основні характеристики

Згідно з даними з відкритих джерел, довжина цього літака становить приблизно 19,7–19,8 м, а розмах крила – близько 14 м. Екіпаж складається з однієї людини, а заявлена максимальна швидкість борту становить приблизно 2 600 км/год.

Російський Су-57 може нести ракети класу "повітря-повітря", "повітря-земля" та авіаційні бомби. У російсько-українській війні окупаційні війська РФ задіювали цей літак під час повітряних атак по Україні ракетами Х-59.

А у червні 2024 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) уразило Су-57 на аеродромі Ахтубінськ (Астраханська область РФ). Це був перший зафіксований випадок ураження Су-57 під час повномасштабної війни.

