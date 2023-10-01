Для командира танкового підрозділу 15-ї бригади Нацгвардії це вже друга бронемашина, захоплена в під час контрнаступу на Запоріжжі.

15-та бригада Нацгвардії, що у рамках кампанії "Гвардія наступу" отримала назву "Кара-Даг", біля Вербового затрофеїла новий командирський танк російський окупантів, йдеться в сюжеті Андрія Цаплієнка для "ТСН.Тиждень".

Підбити ворожий танк на "лінії Суровікіна" вкрай непросто, ще важче – його затрофеїти, кажуть військові. Цей танк був вражений та вийшов зі строю. "Він почав тікати, але не вдалося. Екіпаж ганебно втік, навіть не прикривши люки після себе. Ми боролися з ним ще, певно, три ночі, бо вдень туди не поїдеш. Поїхали туди, своїми силами намагалися його витягти, супротивник засипав мінами, щоб ми не змогли його забрати, але ми це зробити. У наступну ніч поїхали, попідкопували все. Противник заважав, постійні були обстріли. Але ми все зробили", – розповідає командир танкового підрозділу 15-ї бригади Нацгвардії "Дмитро", для якого це вже друга бронемашина, захоплена в під час контрнаступу на Запоріжжі.

Новий трофей – російський командирський танк Т-72Б3 модифікації 2022 року, який ще називають економною версією Т-90. Він тільки зовні схожий на старий. Всередині – абсолютно нова електроніка. Ключовий елемент модернізації танку – російський комплекс з західними комплектуючими "Сосна-У", що дозволяв ворогові побачити наших бійців за 5 кілометрів вночі.

Трофеї ЗСУ - останні новини

В кінці серпня російській військовий гелікоптер перелетів на український аеродром і здався ЗСУ. Пілот Максим Кузьмінов самостійно пригнав з РФ вертоліт Мі-8 у Харківську область. Крім цього на борту викраденого російського вертольота були борттехнік Микита Кір'янов і штурман Хушбахт Турсунов, обидва після приземлення в Харківській області були ліквідовані.

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