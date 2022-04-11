Політики з урядової коаліції відкриті для такої можливої поставки танків Leopard.

Німецький постачальник оборонної техніки Rheinmetall готується поставити Україні до 50 танків Leopard 1.

Про це пише газета Handelsblatt з посиланням на гендиректора концерну.

Крім того, також йдеться про відправку до 60 БМП типу Marder.

Перші танки компанія зможе відправити в Україну через 6 тижнів, а решту – протягом наступних трьох місяців через дочірню Rheinmetall Italia, якщо та отримає "зелене світло" від уряду ФРН.

Українських солдатів можуть проінструктувати за кілька днів, якщо ті є кваліфікованими військовими.

За даними джерел газети, політики з урядової коаліції відкриті для такої можливої поставки танків Leopard.

Бойовий танк Rheinmetall Leopard 1 є попередником Leopard 2, який наразі знаходиться на озброєнні ЗС Німеччини. Армія повернула його постачальнику для модернізації обладнання.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Наступ в районі Донбасу вже почався. Агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19 500 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

В результаті дій армії РФ біженцями стали вже 11,4 мільйона громадян, 7,1 мільйона були вимушені покинути свої домівки й оселитися в інших українських регіонах. Росіяни вбили вже 183 дитини.

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