У президентському указі ці країни названі "противниками" США, що загрожують національній безпеці країни.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє американським відомствам закуповувати безпілотники у Росії, Ірану Китаю і КНДР.

Читайте такожУ США пройшли випробування ударного безпілотника з інфрачервоною пошуковою системоюУ документі ці країни названі "противниками" США, що загрожують національній безпеці країни.

"Термін "іноземний противник" має на увазі КНДР, Іран, Китай, Росію або, як визначить Міністерство торгівлі, будь— яку іншу країну, територію, неурядову організацію, які причетні до довгострокових схем діяльності, несприятливої для національної та економічної безпеки США", - йдеться в указі.

Глава Білого дому додав, що операції з використанням дронів стосуються збору і зберігання конфіденційної інформації. "Політика США полягає в тому, щоб запобігти використанню коштів платників податків для придбання апаратів, що створюють неприйнятні ризики для національної безпеки або програмного забезпечення, життєво важливих електронних компонентів апаратів, вироблених іноземними противниками»,— уточнюється в документі, передає kommersant.

Купівля дронів у Китаю:

Наприкінці минулого року керівництво ВПС США піддалося критиці після того, як стало відомо, що американські військові закупили кілька десятків безпілотників у Китаю. Американські військові заявили, що закуплені 57 китайських дронів будуть використовуватися для вивчення їхньої роботи, способів виявлення і виведення з ладу.

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Автор: УНІАН