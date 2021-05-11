Американські військові моряки також провели показове заняття для українських колег на борту катера Берегової охорони США Hamilton.

У Чорному морі відбулись тренування типу PASSEX із залученням сил та засобів Військово-морських сил України, Берегової охорони Сполучених Штатів Америки та Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Тренування проводилось з метою посилення рівня безпеки в Чорному морі та підвищення взаємосумісності екіпажів кораблів України і США для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп за стандартами та процедурами, ухваленими державами-членами та партнерами НАТО.

«Це дуже дієвий інструмент, який наближає український флот до стандартів Північноатлантичного альянсу», — наголосив командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

У заході були задіяні патрульний катер типу «Айленд» «Старобільськ», гелікоптер Мі-14 ВМС України, патрульний катер берегової охорони США Hamilton та флагман Морської охорони ДПСУ корабель «Григорій Куроп’ятников».

«Тренування типу PASSEX направлені насамперед на взаємосумісність кораблів різних країн. Останнім часом вони тривають у складі тактичної групи у взаємодії з ДПСУ та морською авіацією національного флоту», — додав командувач українських ВМС.

Екіпажі кораблів та катерів відпрацювали елементи з тактичного маневрування, сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, відбиття ударів засобів повітряного нападу противника тощо.

Після закінчення тренування в морі американські військові моряки провели показове заняття для українських колег із різноманітних тематик на борту катера Берегової охорони США Hamilton.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька