У Чорному морі відбулись тренування типу PASSEX із залученням сил та засобів Військово-морських сил України, Берегової охорони Сполучених Штатів Америки та Морської охорони Державної прикордонної служби України.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.
Тренування проводилось з метою посилення рівня безпеки в Чорному морі та підвищення взаємосумісності екіпажів кораблів України і США для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп за стандартами та процедурами, ухваленими державами-членами та партнерами НАТО.
«Це дуже дієвий інструмент, який наближає український флот до стандартів Північноатлантичного альянсу», — наголосив командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.
У заході були задіяні патрульний катер типу «Айленд» «Старобільськ», гелікоптер Мі-14 ВМС України, патрульний катер берегової охорони США Hamilton та флагман Морської охорони ДПСУ корабель «Григорій Куроп’ятников».
«Тренування типу PASSEX направлені насамперед на взаємосумісність кораблів різних країн. Останнім часом вони тривають у складі тактичної групи у взаємодії з ДПСУ та морською авіацією національного флоту», — додав командувач українських ВМС.
Екіпажі кораблів та катерів відпрацювали елементи з тактичного маневрування, сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, відбиття ударів засобів повітряного нападу противника тощо.
Після закінчення тренування в морі американські військові моряки провели показове заняття для українських колег із різноманітних тематик на борту катера Берегової охорони США Hamilton.
Вас також можуть зацікавити новини:
- ЗСУ успішно випробували чеську самохідну гаубицю (фото, відео)
- США почали працювати над розширенням тренувальної місії для ЗСУ - Кулеба
- Країни НАТО проведуть масштабні навчання за участю 9 тисяч військових
- ВМС США затримали судно з партією російської зброї (фото, відео)
- Фрегат берегової охорони США Hamilton зайшов в Одесу (фоторепортаж, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram