Хоча симуляція - це ще не справжній бій, однак вона заслуговує на увагу.

Китай провів симуляцію повітряного бою між винищувачами-невидимками – власним J-20 та американським F-22. У більшості симуляцій перемогу здобув китайський літак, повідомляє гонконгська газета SCMP.

Стверджується, що під час симуляції технічні характеристики китайського літака, зокрема його можливості радіолокаційного виявлення цілей і маскувальні спроможності були спеціально занижені, порівняно з його американським аналогом.

Однак у кожному сценарії, за якими проводилася симуляція, китайський винищувач отримав 95% перемог. Цей феноменальний результат пояснюється здатністю J-20 працювати у зв’язці з двома-трьома бойовими дронами.

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Зокрема ці дрони могли шукати ворога, вести по ньому вогонь і здійснювати різноспрямовані атаки, а вже пілотований людиною J-20 завдавав вирішального удару.

Як зазначає SCMP, у листопаді на авіашоу в Китаї була представлена нова версія китайського важкого винищувача-невидимки J-20S. Його головна особливість полягає у тому, що один пілот зосереджується на керуванні власне самим винищувачем, а другий пілот керує допоміжними дронами.

"Парадигма сучасного повітряного бою змінилася завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій і технологій безпілотних літальних апаратів", — йдеться у публікації китайських дослідників, які представляють школу астронавтики Північно-Західного політехнічного університету Китаю.

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Також ми розповідали, що новітній китайський танк VT-4 зганьбився під час демонстрації на міжнародному авіашоу. VT-4 мав продемонструвати свої ходові характеристики, але все пішло не за планом.

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