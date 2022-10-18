Західні чиновники зазначили, що українські сили "ефективно нейтралізують" іранські безпілотники

Росія намагається зруйнувати електромережу України до зими. Москві не вистачає високоточних ракет великої дальності.

Про це пише видання Politiko

Україна заявила, що Росія знищила майже третину її електростанцій в результаті ракетних ударів минулого тижня. Це призвело до відключення електроенергії по всій країні, включаючи деякі райони Києва і Миколаїв.

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При цьому західні чиновники заявили, що Кремль "застосовує навмисну стратегію зі знищення української електромережі", але все більше покладається на іранські безпілотники "Шахед", тому що запаси крилатих ракет закінчуються.

"Наша оцінка така, що здатність росіян продовжувати ці насичуючі залпи високоточної зброї зараз доходить до точки, коли це стане неможливим", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу українські сили "ефективно нейтралізують" іранські безпілотники, перш ніж вони потраплять в ключові стратегічні цілі.

"Однак вони літають досить повільно, тому їх набагато легше збити стрілецькою зброєю та іншими системами. Тактика полягала в наступному: використовувати їх масово в надії, що хтось прорветься", - пояснюють західні чиновники.

Також у Росії проблеми з кадрами, адже російські сили очолює дуже невелика кількість недосвідчених офіцерів, швидко просуваються по службі.

Варто відзначити, що Міністерство оборони Великобританії також поставило під сумнів здатність Росії наносити ракетні удари великої дальності, заявивши, що російська оборонна промисловість "ймовірно не здатна виробляти сучасні боєприпаси з такими темпами, як вони витрачаються".

При цьому міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі розкритикував президента Росії Володимира Путіна за "боягузливі атаки безпілотників".

"Це відчайдушні вчинки людини, яка програла війну на полі бою. Ось чому ми відправили ракети ППО. Він не зломить ні українців, ні нашу рішучість стати на їхній бік", - зазначив Клеверлі.

Іранські Безпілотники в Росії - що відомо

У середині серпня з'явилися відомості про покупку окупантами дронів-камікадзе "Шахед-136" з Ірану. Перші докази застосування цих безпілотників в Україні з'явилися 13 вересня. Однак офіційний Тегеран продовжує заперечувати угоду.

Президент Володимир Зеленський розповів, що РФ в цілому придбала 2400 дронів-камікадзе у Ірану. Пізніше з'явилася інформація, то Росія могла купити в Ірану дрони-камікадзе"Араш-2". У порівнянні з" Шахед-136 " вони володіють більш потужною боєголовкою і здатні пролетіти до 1700 кілометрів.

За даними The Washington Post, Іран збирається продати Росії балістичні ракети малої дальності Fateh-110 і Zolfagha. Їх дальність стрільби становить 300 і 700 кілометрів відповідно.

18 жовтня видання Reuters повідомило, що Іран погодився відправити РФ більше безпілотників і балістичні ракети. Угоду уклали під час візиту першого віце-президента Ірану Мохаммада Мохбера до Москви.

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