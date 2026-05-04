Японська Terra тестує в Україні 'вбивцю Шахедів' за $2500, - Forbes

Новий безпілотник Terra A1 коштує близько $2500 і може змінити економіку протиповітряної оборони.

Японська компанія Terra Drone разом з українським партнером Amazing Drones розробила новий перехоплювач дронів Terra A1, який тестується як дешевий спосіб боротьби з ірансько-російськими ударними безпілотниками типу "Шахед", пише Forbes.

Дрон за $2500 проти "Шахедів"

За даними розробників, Terra A1 коштує близько 2500 доларів, розвиває швидкість до 300 км/год і має дальність польоту приблизно 32 км. Його завдання – перехоплення повільніших ударних дронів без використання дорогих ракетних систем.

Для порівняння, один "Шахед" коштує десятки тисяч доларів, а ракети для його збиття можуть коштувати мільйони.

Перші випробування відбуваються в Україні, яка стала головним майданчиком для тестування технологій боротьби з дронами через масовані атаки та постійні умови радіоелектронної боротьби.

Український бойовий досвід, за словами розробників, дозволяє швидко вдосконалювати систему прямо під час використання – у реальних бойових умовах.

Нова модель ППО

Ідея полягає у зміні підходу до протиповітряної оборони: замість дорогих ракет – масові й дешеві перехоплювачі, які можуть знищувати ворожі дрони один до одного за принципом "дешево проти дешевого".

Аналітики зазначають, що така модель може стати новим стандартом у боротьбі з масованими атаками безпілотників.

Партнерство також розглядається як крок до розширення співпраці між оборонними індустріями Японії та України. Японські компанії отримують доступ до перевірених у бою технологій, а Україна – до виробничих потужностей і інвестицій.

Експерти називають Україну "найактивнішою лабораторією війни дронів у світі", де нові системи проходять випробування значно швидше, ніж у традиційних програмах оборони.

"Японська промисловість починає розглядати Україну не лише як країну, що перебуває у стані війни, а й як джерело реальних, перевірених бойовими діями ноу-хау в галузі безпілотників, систем боротьби з безпілотниками та швидких оборонних інновацій", – каже Федір Мартинов, партнер Trident Forward.

Розробники планують масштабувати виробництво та інтегрувати Terra A1 у багаторівневу систему захисту – від раннього виявлення до ближнього перехоплення цілей.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у реальних бойових умовах протестують систему DWS-1 від французького стартапа Atreyd, що представляє собою "стіну дронів". Спершу її застосують проти "Шахедів", а згодом і проти КАБів.

В Україну вже відправили одну з систем Atreyd та планують розгорнути її протягом поточного місяця. Видання процитувало одного з представників компанії, який у коментарі Business Insider назвав систему призначеною для протидії далекобійним ударним дронам. Вона, за його словами, має створити своєрідне "мінне поле з літаючих безпілотників".

