Я не думаю, що Росія встигла багато заробити: Зеленський про війну на Близькому Сході

Навряд чи війна на Близькому Сході дозволила Росії встигнути суттєво заробити на нафті. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі із журналістами.

"Я не думаю, що Росія встигла багато заробити. У мене ще немає остаточної суми, але не думаю, що це катастрофічна цифра. Якщо в них був дефіцит 100 мільярдів, то навіть якщо й покрили 15-20 відсотків, увесь дефіцит усе ж не покриють. І завдяки нашим відповідям по Усть-Лузі та по інших об’єктах вони скорочують обсяги постачання. Ми це бачимо", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що вже починається припинення вогню на Близькому Сході та в Затоці, і він чекає, коли повернуть санкції щодо російської нафти в повному обсязі, як це було.

"Інакше кожен день додаватиме мені впевненості в тому, що це була гра Росії: під зручним приводом зняти санкції з енергоресурсів і мати можливість продати об’єкти компанії "Лукойл". Наша оцінка була така: якщо повні санкції діятимуть ще пів року, максимум рік – вони банкрути. Що стосується нафтового бізнесу, то як мінімум на території Європи "рускім" використовувати ці об’єкти у своїх інтересах або продати буде неможливо. Це близько 20 об’єктів, включно із заводами в Румунії, Болгарії. Вони не працюють або працюють так, що "рускім" гроші не передають", - заявив глава держави.

Тому, він не виключає, що санкції послаблювались зокрема для того, щоб Росія мала можливість продати ці об'єкти:

"Якщо цей аналіз помилковий, то ми знову побачимо сильні санкції проти енергоресурсів Росії, бо саме енергоресурсами вони спонсорують свою війну, яку всі мають допомагати завершити".

Якими були сподівання РФ від війни на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, військовий оглядач Іван Тимочко заявив, що у російського диктатора Володимира Путіна були сподівання, що війна на Близькому Сході допоможе йому бодай заробити на нафті. Але в уявленнях президента США Дональда Трампа "король має бути один", тому Москва фактично не спромоглася скористатися іранською війною ані економічно, ані геополітично.

Другий момент, за словами Тимочка, полягає в тому, що Росія не змогла стати третьою стороною в цих переговорах саме тому, що була провалена їх весняно-літня наступальна кампанія в Україні. Експерт зауважив, що неможливо виступати якимось серйозним посередником, якщо ти не зумів на п'ятому році війни показати якийсь суттєвий результат.

