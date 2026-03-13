Убивця 'Кинджалів': в Міноборони назвали чотири козиря ракет PAC-3 для Patriot

Ракети-перехоплювачі PAC-3 до зенітних ракетних комплексів "Петріот" є найкращиим інструментом перехоплення балістики та гіперзвукових ракет.

Нова партія ракет-перехоплювачів PAC-3 до зенітних ракетних комплексів "Петріот" має посилити спроможності сил протиповітряної оборони України у протидії російським балістичним та гіперзвуковим ракетам. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

"Україна за результатами засідання у форматі "Рамштайн" отримала від Німеччини нову партію ракет PAC-3 до зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони Patriot. Вони посилять можливості протиповітряної оборони у боротьбі з найскладнішими повітряними загрозами – балістичними та гіперзвуковими ракетами", - наголошується у повідомленні.

Чому ці ракети-перехоплювачі є одним із ключових елементів захисту неба в Україні

У цьому зв’язку, в оборонному відомстві розповіли про головні характеристики і переваги ракет РАС-3.

По-перше, ця ракети здатні перехоплювати російську балістику.

Зокрема, РАС-3 – це найефективніша ракета проти балістичних "іскандерів", гіперзвукових "кинджалів" та "цирконів". PAC-3 має довжину близько 5 м і діаметр 25 см. Уражає ціль шляхом прямого зіткнення "hit-to-kill", тобто кінетичним ударом великої потужності. Це гарантує не лише пошкодження, а повне знищення боєголовки, зводячи нанівець ризики пошкоджень критичної інфраструктури.

По-друге, ці протиракети мають високу маневровість.

Так, ракета РАС-3 розвиває швидкість до 6170 км/год, важить всього 218 кг, обладнана активною радіолокаційною головкою самонаведення. Завдяки цьому може виконувати різкі маневри, змінювати траєкторію, ефективно перехоплювати цілі, що швидко рухаються. Ракета працює незалежно від наземної станції підсвічування цілі.

По-третє, у пусковій установці можна вмістити велику кількість ракет.

Зокрема, одна пускова установка Patriot вміщує 16 ракет РАС-3, тобто один комплекс може знищити до 16 цілей без перезарядки. Заряджений ракетами PAC-2, він здатен уразити максимум чотири цілі, бо кожен з чотирьох контейнерів містить лише одну ракету.

По-четверте, йдеться про велику дальність дії.

Так, ракета РАС-3 СRI має дальність дії до 45 км, висоту – до 12 км. РАС-3 MSE має ще більші показники. Завдяки чому комплекс Patriot може ефективно прикривати від балістичних ракет будь-яке українське місто.

Поставки ракет до Patriot в Україну

Як повідомляв УНІАН, 12 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що до України надійшла лише частина від тих ракет-перехоплювачів PAC-3 до "Петріотів", про які було домовлено ще в лютому на засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Про надходження ракет-перехоплювачів від Німеччини стало відомо 11 березня.

