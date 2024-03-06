Перший зразок у цій партії отримав назву "Авдіївка".

Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору.

Як повідомив прес-центр СБУ, в рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам і українцям було зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів "Sea Baby".

Зазначається, що перший зразок у цій партії отримав назву "Авдіївка". Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. "Sea baby" 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога.

"Майбутнє саме за технологічними підходами у війні. СБУ сьогодні намагається бути першою в цьому напрямку, і це реально вдається. У лавах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів, аби й далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення Чорного моря від ворога. Наша задача: знищувати окупантів і наближати Перемогу", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

В спецслужбі зазначили, що як і кожна модель морських дронів, "Авдіївка" пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є "Sea Baby".

"Новий "SeaBaby 2024" має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння", – розповів "Хантер", бригадний генерал СБУ.

Морські дрони на війні

Як повідомляв УНІАН, вибухові катери-дрони, один із найінноваційніших видів зброї України, яка бореться з російським Чорноморським флотом, із часом стали ще серйознішою загрозою.

Раніше генерал Служби безпеки України Іван Лукашевич заявив, що ці системи зазнали серйозних оновлень під час війни і тепер "сильніші, ефективніші та смертоносніші", ніж були раніше.

Першою модифікацією Sea Baby, яку представив Лукашевич, було збільшення розміру боєголовки. За даними уряду України, дрони здатні доставляти важке вибухове навантаження вагою майже 860 кг. Наступним помітним оновленням стало "поліпшення морехідних якостей", що гарантувало можливість плавання при хвилях заввишки майже п'ять футів.

Третє поліпшення полягало в тому, що Sea Baby могли долати відстань удвічі більшу, ніж відстань між Одесою, портовим містом на півдні України, і Севастополем на південно-західному узбережжі Криму. Дальність дії дронів тепер становить понад 950 км, що уможливлює набагато більше російських цілей.

Україна також "хотіла зробити їх багаторазовими, щоб вони були дешевшими й ефективнішими.

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