Помітним оновленням стало "поліпшення морехідних якостей", що гарантувало можливість плавання при хвилях заввишки майже п'ять футів.

Вибухові катери-дрони, один із найінноваційніших видів зброї України, яка бореться з російським Чорноморським флотом, із часом стали ще серйознішою загрозою.

Генерал Служби безпеки України заявив, що ці системи зазнали серйозних оновлень під час війни і тепер "сильніші, ефективніші та смертоносніші", ніж були раніше.

"У 2024 році у нас зовсім інші параметри дронів", - заявив генерал Іван Лукашевич, чия команда провела кілька операцій із дронами.

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"Особливо порівняно з тими, які ми вперше випробували в жовтні 2022 року для атаки російських військових кораблів у Севастопольській бухті. Ми усвідомили недоліки цих перших проєктів, але виробник не міг їх передбачити, тому що на той час у світі не було досвіду створення таких високотехнологічних дронів", - сказав він.

Першою модифікацією Sea Baby, яку представив Лукашевич, було збільшення розміру боєголовки. За даними уряду України, дрони здатні доставляти важке вибухове навантаження вагою майже 860 кг. Наступним помітним оновленням стало "поліпшення морехідних якостей", що гарантувало можливість плавання при хвилях заввишки майже п'ять футів.

Третє поліпшення полягало в тому, що Sea Baby могли долати відстань удвічі більшу, ніж відстань між Одесою, портовим містом на півдні України, і Севастополем на південно-західному узбережжі Криму. Дальність дії дронів тепер становить понад 950 км, що уможливлює набагато більше російських цілей.

Україна також "хотіла зробити їх багаторазовими, щоб вони були дешевшими й ефективнішими", сказав Лукашевич.

Крім фізичної модернізації своїх дронів Sea Baby, СБУ також використовує кілька майданчиків для виробництва і випробувань дронів. Відбуваються постійні передислокації, навіть спецоперації проводяться з різних командних пунктів у різних районах - і все для того, щоб випередити росіян.

Знищення флоту РФ за допомогою дронів - деталі

У вересні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що нашій країні вдалося налагодити власне виробництво морських дронів. Він оголосив, що Україна стала першою країною, яка змогла сформувати подібний флот через вимушену війну з Росією.

Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. Так, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі в Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмірал Макаров". А цьогоріч дрони Служби безпеки вразили ракетоносії "Самум" і "Павло Державін", танкер SIG, десантний корабель "Оленегорський гірник".

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