Кропітка робота: аналітики пояснили здатність Gripen злітати та сідати на дороги

Ще у 1958 році виникла ідея створити величезну мережу з 40 авіабаз та 30 спецділянок на автотрасах, які могли б бути використані для експлуатації літаків.

В Україні навколо шведського винищувача JAS 39 Gripen сформована впевненість у тому, що він "легко та просто" експлуатується з доріг. Утім, це є можливим завдяки встановленій системі Bas 90.

Як пояснюють аналітики Defense Express, опція щодо можливості злету та посадки Gripen на автошляхи не є унікальною. На дороги так само сідають та злітають з них усі сучасні винищувачі: F-15, F-16, F/A-18, F-35 та інші.

Крім того, та "легкість" з якою Gripen може не просто злітати та сідати на дороги, а саме системно експлуатуватись, є наслідком "дуже кропіткої, масштабної та дорогої роботи з реалізації стратегічного оборонного проєкту, який необхідно постійно підтримувати".

Йдеться про систему Bas 90. У 1958 році виникла ідея створити величезну мережу з 40 авіабаз та 30 спеціальних ділянок на автотрасах, які могли б бути використані для експлуатації літаків. За рахунок цього мали бути забезпечені високе виживання авіації та унеможливлення її знищення на землі.

"Система отримала назву Flygbassystem 60 (система авіабаз). І вже на її основі у 70-х почали планувати її розширену версію - Bas 90. Вона передбачала створення ще 2-4 запасних смуг поряд з авіабазами й поєднання такого комплексу смуг та ангарів в єдину мережу за рахунок багатокілометрових руліжних доріжок", - розповіли аналітики.

Під такі умови експлуатації проєктувалися вже самі літаки. Йдеться про "цілу еволюцію" літаків від Saab: Draken, Viggen та Gripen. Наприклад, у Viggen для зменшення висоти кіль зроблений складним.

Водночас Швеція не змогла повністю реалізувати ані Bas 60, ані Bas 90. Лише 20 авіабаз отримали хоча б одну запасну смугу та лише декілька - повний комплекс з кількох. Утім, навіть така не повністю розгорнута система у 90-х роках була закинута та часткова продана у приватну власність. Її відродження почалося з середини 2010-х років.

"І навіть для того, щоб вона могла існувати, треба не просто створити всі ці резервні смуги, ангари, склади палива та запасних частин, майданчики, а й закуповувати відповідне технічне наземне оснащення. А також тримати чималий склад наземного персоналу та техніків й підтримувати все це у працездатному стані, а смуги, включно з кілометровими ділянками доріг, без ям", - підкреслили у Defense Express.

Так, зауважує військовий портал, хоч фактично так само можливо експлуатувати будь-який винищувач, Gripen для цього адаптованіший, зокрема конструктивно. Тобто зробити це з ним дешевше, ніж з будь-яким іншим відомим винищувачем.

Стосовно ціни, то шведи ніколи не розкривали свої реальні витрати ні на Bas 60, ні на Bas 90. Водночас відомо, лише на закупівлю додаткових запасних частин для Gripen та наземного обладнання, яке має бути розміщені на запасних аеродромів у 2025 році виділено 160 млн доларів.

Аналітики також зауважили, що для оцінки того, скільки коштує створення нової великої авіабази, реконструкція радянської та просто будівництво ангару, можливо навести кілька прикладів. Зокрема, вартість фактичного будівництва з нуля авіабази West Field повітряних сил Сполучених Штатів Америки на острові Тініан зросло до 409 мільйонів доларів, враховуючи складну логістику та п’ять років робіт.

Крім того, переробити під стандарти НАТО старий аеродром радянського зразка - 50 млн євро та два роки - за прикладом Албанії. Побудувати один ангар для обслуговування літальних апаратів - 0,97 млн євро - на прикладі Іспанії.

Винишувачі Gripen для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України, зауважив, що шведські багатоцільові винищувачі Gripen, які Україна планує отримати в рамках угоди з партнерами, доступніші для опанування.

Крім того, він відзначив, зокрема те, що великим плюсом Gripen є невелика вартість його льотної години. Тобто година польоту коштує в рази менше, аніж у західних аналогів.

