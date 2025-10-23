Швеція готова передати до 150 літаків, створених спеціально для війни з Росією.

Україна зробила важливий крок до посилення своїх Повітряних сил — у середу Київ і Стокгольм підписали лист про наміри щодо експорту до 150 шведських винищувачів JAS 39 Gripen E. Це може стати одним із наймасштабніших угод у сфері оборони за весь час війни, пише Business Insider.

Gripen, створений компанією Saab, вважається ідеальним літаком для України, адже спроєктований саме для протидії російській армії. Він здатен злітати навіть із пошкоджених або польових смуг, потребує мінімального обслуговування й має потужну систему радіоелектронної боротьби, що допомагає виживати у насиченому загрозами небі.

"Gripen трохи більше спеціально створений для потреб України", — зазначив Майкл Бонерт із RAND Corporation.

Експерти наголошують: цей літак краще пристосований до умов сучасної війни, ніж американські F-16 чи французькі Mirage, адже його концепція — діяти навіть після ударів по аеродромах. Gripen може працювати з цивільних доріг, що робить його майже невразливим до російських атак по інфраструктурі.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що Стокгольм готовий розглянути запит України на 100–150 літаків:

"Швеція підтримує і хоче зробити свій внесок у створення сильних і сучасних українських повітряних сил".

Президент Володимир Зеленський заявив, що перші Gripen можуть прибути вже наступного року. Вартість одного літака оцінюють у близько 85 мільйонів доларів, тож фінансування програми ще узгоджується.

Винищувачі Gripen для України - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала лист про наміри укласти велику угоду про купівлю літаків Gripen, які мають бути вироблені у Швеції. Йдеться про співпрацю і можливість започаткувати велику угоду щодо близько 100–150 винищувачів Gripen серії E.

Перша партія літаків Gripen нової модифікації може бути поставлена в Україну, ймовірно, не раніше, ніж через три роки, хоч Київ сподівається на значно стислі терміни постачань.

