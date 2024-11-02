Також Україна активно виробляє й 155-мм снаряди НАТОвського стандарту.

Директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров заявив, що Україна працює над власними крилатими й балістичними ракетами. Як очікується, вони можуть з'явитись у ЗСУ вже наступного року.

В інтерв'ю OBOZ.UA він поділився, що бачив льотні випробування вітчизняних боєприпасів і монополія на ракетну галузь була знята.

"Скажу, що в цьому напрямку рухається і держава, і, нарешті, приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025 року", – сказав Петров.

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На його думку, розвиток власного, зокрема, приватного виробництва ракет є позитивним моментом. Це стосується й іншиї боєприпасів. Так, в Україні виробляються 155-мм снаряди НАТОвського стандарту, які можуть працювати на "досить вигідній дистанції для ведення боротьби із противником".

"Окрім того, українські державні компанії намагаються відновити або розширити виробництво боєприпасів і радянського стандарту, на жаль, від якого ми не можемо ще позбутися. Постріл калібру 152-мм, який летить за 30 км, вкрай необхідний, як і 122-мм. Вони в постійному дефіциті, адже у великій кількості використовувалися силами оборони", – пояснив Петров.

Українське виробництво ракет

Від початку повномасштабної війни в Україні ЗСУ успішно використовують українську розробку Р-360 "Нептун".

25 серпня президент Володимир Зеленський розповів про перше успішне бойове застосування нової зброї - реактивної ракети-дрона "Паляниця". Її розробка і виробництво з нуля зайняли 18 місяців.

27 серпня Зеленський оголосив, що українська армія успішно випробувала власну балістичну ракету. На думку Defense Express, йдеться, ймовірно, про оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", також відомий як "Грім-2".

The Telegraph зазначає,що українські сили готуються розгорнути потужну балістичну ракету "Грім-2". Голова делегації України в НАТО Єгор Чернєв підтвердив майже повну готовність цієї зброї.

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