ЗСУ змушені воювати в умовах, коли на один їхній постріл, ворог робить п'ять.

Росія виробляє артилерійські снаряди приблизно втричі швидше, ніж західні союзники України, і коштують вони на чверть дешевше.

Про це свідчить аналіз, яким поділилось видання Sky News. Підрахунки консалтингової компанії Bain & Company підкреслюють серйозну проблему, з якою стикаються Збройні сили України, оскільки вони покладаються на постачання боєприпасів із США та Європи для боротьби з РФ.

Снарядний голод ЗСУ

Зазначається, що повномасштабну війні між Україною та окупантами з самого початку описували як "битву вогнем" через кількість використаних артилерійських снарядів. Це спонукало союзників прагнути збільшити виробництво на своїх заводах, але їхня здатність все ще відстає від Росії, попри сукупну економічну потужність, яка значно перевершує Москву.

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За словами українських військових на передовій, за кожен їхній постріл війська загарбників можуть випустити приблизно п’ять снарядів у відповідь. Борючись з цією проблемою, Сили оборони навчилися робити так, щоб кожна атака була успішною.

"Часто одним-двома-трьома снарядами ми можемо повністю знищити ціль", — сказав старший лейтенант Костянтин, командир артилерійської батареї 57-ї бригади, яка веде боротьбу з новим вторгненням Росії в Харківську область.

За його словами, ЗСУ все ще потребують додаткового забезпечення. Це необхідно для ефективного стримування РФ, щоб кожен метр землі, який вони намагаються захопити, коштував їм сотень життів.

Виробництво боєприпасів

Дослідження виявило, що цього року російські заводи, ймовірно, вироблять або відновлять близько 4,5 мільйона артилерійських снарядів у порівнянні із загальним виробництвом близько 1,3 мільйона снарядів у європейських країнах і США.

При цьому вартість виробництва 155-мм снаряда країн НАТО становить близько 4 тисяч доларів за одиницю, тоді як Росія за тисячу доларів виробляє 152-мм снаряд.

Ще однією проблемою є те, що на навчаннях наші військові змушені просто вдавати, що стріляють зі зброї. Насправді вони вперше використовують боєприпаси вже на полі бою.

"Нам не вистачає N-LAW, і нам потрібно більше. Ми хотіли б подякувати нашим західним партнерам за їхню допомогу. Але, якщо можливо, ми були б дуже вдячні, якби вони могли надати більше боєприпаси НАТО", – сказав солдат із позивним "Болт", який проводив навчання нових бійців розвідувального батальйону 5-ї бригади.

За словами багатьох експертів, саме заводські виробничі лінії, а не фронт можуть вирішили долю війни. Журналісти видання відвідали фабрику в Белфасті, де компанія Thales збирає ракети N-LAW.

Збірка відбувається у великому залі, де поєднуються машини для шліфування металу та столи, де тонка робота відбувається над крихітними, але життєво важливими компонентами. Тоді робочі години тривали з 7:00 до 16:00 чотири дні на тиждень.

Філіп Макбрайд, керуючий директор Thales Belfast, сказав, що виробничі потужності N-LAW подвоїлися з початку року, і є можливість подвоїти їх знову.

Він зазначив, що ці боєприпаси ЗСУ постачає Міноборони Британії, а не напряму Thales. У зв'язку з цим, наші захисники спочатку отримали ракети, які були в британських арсеналах. Після цього Лондон провів процес закупівель для поповнення власних потреб і вже тоді знову було розміщено чергове замовлення.

Іншим фактором є те, що для отримання деталей, необхідних для N-LAW, може знадобитися до двох років. Макбрайд додав, що чи швидше надійде замовлення, тим скоріше вони зможуть наростити виробництво.

Наразі на заводі ведеться велика робота з модернізації обладнання та можливості подальшого розширення виробничих ліній. Також майже вдвічі збільшили кількість працівників - з 500 до 900 на двох об'єктах.

Війна в Україні - боєприпаси для ЗСУ

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що затримка допомоги від США безпосередньо вплинула на війну і ситуацію вздовж кордону.

Видання Le Monde всередині травня опитало солдатів із п'яти різних бригад, дислокованих на Донбасі, де тривають найзапекліші бої. І всі вони підтвердили, що ні боєприпаси, пов'язані з "чеським планом", ні боєприпаси, пов'язані з пакетом допомоги США, до них не дійшли.

Однак вже за тиждень Reuters заявило, що українські військовослужбовці в Харківській області нарешті отримали снаряди, щоб зупинити російські війська.

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