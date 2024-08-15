Послуга для українських виробників озброєння і військової техніки буде безоплатною.

Для для виробників озброєння запустили безоплатну послугу з тестування на ранніх етапах проєктування озброєння і військової техніки.

Про це повідомляє Міністерство оборони. Зазначається, що Міноборони у співпраці з Міністерством стратегічних галузей промисловості та Генштабом ЗСУ запустили проєкт "Залізний полігон". "Це безоплатна послуга, яка надає українським виробникам озброєння і військової техніки можливість безкоштовно проводити тестування своїх виробів ще на етапі проєктування", - сказано в повідомленні.

В Міноборони наголошують, що виробники зможуть отримувати оперативний зворотний зв'язок, оптимізувати розробку та пришвидшити постачання озброєння та техніки на фронт. При цьому зазначають, що основною метою "Залізного полігону" є забезпечення виробників можливістю протестувати свої вироби в реальних умовах та оцінити їхню ефективність за допомогою військових науково-дослідних інститутів.

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"Це дозволить зосередитися на створенні того, що дійсно потрібно ЗСУ для досягнення ефективності в бойових умовах", - зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. При цьому він додав, що це сприятиме розвитку українського ВПК, оскільки дозволяє виробникам зброї та техніки скоротити час на тестування і доведення своїх виробів до стандартів, необхідних для реальних бойових дій.

В рамках проєкту виробникам озброєння нададуть професійну експертизу, підтримку під час тестувань, консультації військових експертів та допоможуть напрацювати методологію випробувань.

"Ми забезпечуємо полігон, відкритий для виробників, щоб вони працювали не над тим, що може бути корисним лише потенційно, а й над тим, що дійсно потрібне війську, та отримували зворотний звʼязок ще на етапі проєктування", - прокоментувала заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

Проєкт пропонує доступ до полігонів, обладнаних усім необхідним для випробувань різних типів військових виробів. За результатами тестувань учасники отримають офіційний протокол та висновки від Центрального воєнно-наукового управління Генерального Штабу ЗСУ та/або Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації ОВТ.

Виробництво зброї в Україні

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин зазначав, що до 2022 року Україна майже не виробляла озброєння для ЗСУ і значною мірою покладалася на запаси зброї радянських часів. Але зараз Україна шаленими темпами створює власні безпілотники, артилерію і ракети, щоб доповнити поставки західної зброї.

Камишин сказав, що для виробництва зброї Україна потребує більше деяких ключових інгредієнтів, зокрема вибухівки та ракетного пального.

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