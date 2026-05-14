Після 323 днів у морі: ескадрильї авіаносця USS Gerald R. Ford повернулися на рідні бази, – Forbes

Ескадрильї авіаносця USS Gerald R. Ford налітали понад 5500 годин під час рекордної місії.

Палубна авіація новітнього американського авіаносця USS Gerald R. Ford почала повертатися на бази після рекордного 11-місячного розгортання. Як повідомили в Naval Air Force Atlantic, 12 травня відразу кілька ескадрилій авіакрила CVW-8 прибули на авіабази у Вірджинії, хоча сам авіаносець все ще залишається в морі і повинен повернутися в Норфолк пізніше цього місяця, пише Forbes.

На військово-морську авіабазу "Океана" повернулися винищувальні ескадрильї VFA-213 Black Lions, VFA-37 Ragin’ Bulls, VFA-87 Golden Warriors і VFA-31 Tomcatters. У свою чергу літаки ескадрилій дальнього радіолокаційного виявлення VAW-124 Bear Aces і транспортної VRC-40 Rawhides прибули на базу Naval Station Norfolk.

Станом на середину травня USS Gerald R. Ford перебуває в морі вже 323 дні. Це найтриваліше розгортання американського авіаносця з часів війни у В’єтнамі, а також рекорд для атомних суперавіаносців ВМС США.

За час походу авіакрило CVW-8 виконало понад 11 800 вильотів і налітало понад 5500 годин. Корабельна ударна група діяла в зонах відповідальності відразу декількох флотів США – від Атлантики та Середземного моря до Близького Сходу та Карибського регіону.

Восени минулого року авіакрило проводило операції в північних широтах спільно з союзниками по НАТО, пізніше брало участь у місіях у Середземному морі, а взимку та навесні підтримувало американські операції на Близькому Сході.

Крім того, під час перебування в Карибському морі авіаносна група брала участь в операції "Південний спис" – кампанії США з боротьби з наркотрафіком з країн Латинської Америки.

У ВМС США пояснили, що так званий "fly-off" – перекидання літаків з авіаносця на берегові бази – проводиться ще й з практичних причин. Після повернення корабля в порт звільнені ангари дозволять швидше вивантажити обладнання, інструменти та особисті речі екіпажу.

Нагадаємо, 5 травня новітній і найбільший атомний авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) покинув Близький Схід після тривалого розгортання і попрямував у бік Європи. Корабель подолав Суецький канал з Червоного моря до Середземного, завершивши одну з найтриваліших місій останніх десятиліть.

Раніше Forbes повідомляв, що авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford прямує до США і зможе прибути до рідних берегів на військово-морську базу Норфолк вже до кінця травня. Судно провело в морі майже рік.

