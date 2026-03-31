Українська зброя виходить на світовий ринок: що цікавить партнерів, – експерт

Експортний потенціал українського оборонного сектору у 2026 році може становити "кілька мільярдів доларів".

Українська зброя стрімко виходить на глобальний ринок – і інтерес до неї вже виявляють ключові гравці як на Заході, так і за його межами. Мова йде не тільки про постачання, а й про повноцінне військово-технологічне співробітництво. Про це розповів для "РБК-Україна" виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

За його словами, експортний потенціал українського оборонного сектору у 2026 році може становити "кілька мільярдів доларів". При цьому пріоритет, як і раніше, залишається за забезпеченням власних потреб фронту.

Найбільший інтерес у іноземних партнерів викликають українські безпілотні системи – повітряні, морські та наземні. Саме вони можуть стати першими продуктами, які Україна почне активно постачати за кордон, зазначив експерт.

Відео дня

Крім дронів, увагу привертають важка техніка і так звані гібридні рішення – наприклад, програма FrankenSAM, в рамках якої радянські системи ППО адаптуються під західні ракети. При цьому важливі не тільки самі продукти, адже в сучасному світі вони можуть застаріти за лічені місяці, а й практика застосування, а також сервісна підтримка, додав Федірко:

"Партнери все частіше дивляться на готову цілісну екосистему, таку як зв'язок виявлення, супроводу, перехоплення, придушення, програмного забезпечення та постійної адаптації. Саме це сьогодні є сильною стороною українських виробників".

При цьому Україна робить ставку не тільки на прямий експорт, але й на створення спільних виробництв з іноземними партнерами. Такий формат дозволяє залучати інвестиції, розширювати ланцюжки поставок і швидше впроваджувати нові технології. Очікується, за словами експерта, що перші повноцінні експортні контракти можуть бути укладені не раніше другої половини 2026 року – через необхідність сертифікації продукції та тривалі процедури закупівель у іноземних замовників.

Загалом українська оборонна індустрія поступово перетворюється з отримувача допомоги на повноцінного гравця міжнародного ринку озброєнь – з акцентом на гнучкість, швидкість розробки та бойовий досвід, отриманий в умовах реальної війни, резюмував Федірко.

Українська зброя на міжнародних ринках

Нагадаємо, вчора під час онлайн-брифінгу Федірко повідомив, яким чином українські безпілотники та інші оборонні системи зможуть забезпечити розблокування Ормузької протоки для проходу суден за аналогією з розблокуванням Чорноморського зернового коридору.

Напередодні влада Ірану заявила, що розглядає Україну як "активного учасника військової агресії" проти країни. Причиною таких висновків в Ірані назвали визнання Україною відправки військових експертів на Близький Схід. Так, постійний представник Ісламської Республіки в ООН Амір Саїд Іравані поклав на Україну "міжнародну відповідальність відповідно до міжнародного права за сприяння або допомогу у вчиненні міжнародно-протиправного діяння".

