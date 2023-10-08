Експерти вважають, що дрони, які терористи видають за свої, насправді поставив Іран.

Бойовики ХАМАСу використовують дрони-камікадзе для ударів по Ізраїлю. Терористи використовують два види безпілотників, стверджуючи, що це їх власна розробка.

Аналітики Defence Express розповіли, що один з дронів називається Zouari. Його розробив Інженер з Тунісу Мухаммад Зуарі, який працював з бойовиками і був ліквідований в 2016 році. Другий тип дронів називається Shehab.

Щоправда, аналітики порталу Oryx ще у листопаді 2022 року узагальнили всі дані щодо експорту БПЛА з Ірану. За їхньою інформацією, зазначені типи безпілотників ХАМАС отримав від Тегерана. Зокрема, Zouari палестинці отримали від іранців у 2022 році, а Shehab - у 2021 році. На даний момент невідомо, скільки бойовики отримали дронів.

Відео дня

Якщо ж аналітики виявляться праві, то виникає питання, а як це допустив Моссад. Водночас це лише підтверджує, що Ізраїль не був готовий до атаки угруповання ХАМАС.

Війна в Ізраїлі - думка Коваленка

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що бойовики ХАМАС запускали по Ізраїлю дрони Ababil-2 іранського виробництва. Саме ці БПЛА восени 2022 року використовували російські окупанти в Україні.

За його словами, бойову частину на дроні Ababil-2 розмістили за типом Shahed-136, але меншої потужності через габарити.

Вас також можуть зацікавити новини: