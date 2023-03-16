Росія поступово втрачає запаси сучасної техніки, зброя наступного покоління виявилася фейком.

У Росії вичерпуються запаси сучасних видів озброєнь, через що окупантам доводиться відправляти на фронт сильно застарілу техніку. Про це заявив старший військовий радник британської делегації при ОБСЄ Ян Стаббс, пише "Укрінформ".

Як приклад, військовий експерт вказує на збільшення інтервалів між ракетними атаками і появу на фронті раритетної бронетехніки. І те, і інше вказує на дефіцит цих озброєнь.

"З літа 2022 року було знято зі зберігання приблизно 800 застарілих Т-62. Зовсім недавно в Україні також були розгорнуті російські бронетранспортери БТР-50 - раритетні машини, вперше прийняті на озброєння російської армії в 1954 році", - зазначив Стаббс.

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Військовий радник констатував, що розрекламований російський танк нового покоління Т14 "Армата" виявився міфічним "білим слоном", який ледь здатний взяти участь навіть у параді. Аналогічна ситуація і з новітніми бойовими літаками.

"Російські військово-повітряні сили настільки не довіряють багатоцільовому літаку 5-го покоління Су-57, що не наважуються використовувати його над Україною", - зазначив Стаббс.

Експерт вважає, що російське військове командування витрачає стратегічні ресурси заради невеликих тактичних перемог, що вказує на його вражаючу некомпетентність.

"Правду бачить кожен: військова і оборонна промисловість Росії зазнають поразки в Україні", – підкреслив британський дипломат.

Російська армія швидко втрачає бойову техніку

За даними українського Генштабу, загальні втрати російської армії з початку вторгнення склали вже більше 3500 танків, 6800 інших бойових бронемашин, 2500 артилерійських систем, 500 РСЗВ, 300 літаків і безліч іншої техніки.

Також російська артилерія вже кілька тижнів, якщо не місяців, відчуває так званий "снарядний голод". Це не дозволяє окупантам застосовувати свою основну тактику війни - наступ методом "вогневого валу".

Британська розвідка констатує, що сьогодні росіяни практично повернулися до тактики Першої світової війни — застосування великих мас піхоти майже без бронетехніки і з обмеженою артпідтримкою.

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