Додаткове обладнання, таке як радари та інше спорядження, спочатку буде передано до США для ремонту, заявили джерела видання.

Американські військові перевезли близько 90 ракет до систем ППО Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі, щоб доставити їх в Україну.

Про це з посиланням на три обізнаних джерела пише Axios. Видання повідомляє, що нещодавно літаки С-17 ВПС США прибули на авіабазу на півдні Ізраїлю і вилетіли до польського міста Жешува, який є вузловим пунктом для доставки західної військової допомоги в Україну.

"Джерела повідомили, що цим рейсом було перевезено близько 90 перехоплювачів Patriot, які можуть бути використані Україною з її нинішніми батареями Patriot. Додаткове обладнання, таке як радари та інше спорядження, спочатку буде передано до США для ремонту", – сказано в матеріалі.

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Співрозмовники видання сказали, що після того, як Армія оборони Ізраїлю оголосила про виведення цих ракет з експлуатації, Україна звернулася до США та Ізраїлю із пропозицією, щоб Ізраїль відправив ці ракети до США на ремонт, після чого їх би передали українським військовим.

"Протягом кількох місяців Ізраїль зволікав, побоюючись, що Росія може вжити заходів у відповідь, можливо, постачаючи сучасну зброю Ірану", – йдеться у матеріалі.

Неназваний український чиновник розповів Axios, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху тижнями відмовлявся відповідати на його дзвінки щодо цього питання. Проте у вересні Нетаньяху таки схвалив цю ідею.

Високопоставлений ізраїльський чиновник акцентував, що Ізраїль заздалегідь поінформував Росію про таку передачу ракет крок і підкреслив, що він "лише повертає систему Patriot до США", а не постачає зброю в Україну. Представник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердив, що комплекс Patriot було повернуто до США, але там не знають, чи отримала його зрештою Україна.

Що передувало

У квітні 2024 року Ізраїль оголосив, що повністю відмовляється від систем ППО Patriot. Тоді зазначалося, що їх замінять на більш досконалі засоби протиповітряної оборони. Ще тоді у ЗМІ писали про Україну в контексті відмови Ізраїлю від систем.

Відомо, що Patriot успішно спрацювали проти деяких ракет Scud, випущених з Іраку по Ізраїлю під час війни в Перській затоці 1991 року. Офіційно їх прийняли на озброєння Ізраїлю того ж року, але перше перехоплення Patriot зробив аж у 2014 році. Тоді система перехопила безпілотник ХАМАСу, який було запущено з Сектору Гази.

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