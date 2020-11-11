Договір повинен стати "вагомим посланням про важливість альянсів в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі зростаючих непорозумінь з Китаєм".

В ході візиту в Токіо прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон планує підписати з Японією договір про військову співпрацю.

Читайте такожЯпонія ввела до складу флоту есмінець ПРО нового покоління (фото)Про це повідомляє австралійська газета Financial Review.

Переговори щодо угоди велися між двома країнами протягом шести років. Договір погодить умови, за якими Австралія і Японія зможуть приймати військові підрозділи один одного на своїй території для проведення "навчань і операцій", передає kommersant.

Видання вважає, що цей договір повинен стати "вагомим посланням про важливість альянсів в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі зростаючих непорозумінь з Китаєм". За даними газети, візит австралійського прем'єра до Японії відбудеться "найближчим часом" і "стане його першою офіційною закордонною поїздкою в цьому році". Після повернення до Австралії прем'єр-міністр повинен буде перебувати деякий час на карантині.

Останнім часом відносини між Китаєм і Австралією різко погіршилися через критику Австралією діяльності китайських військових в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, ситуації в Синьцзян-Уйгурському автономному районі. Австралійська влада, крім того, звинувачує Китай у приховуванні важливої інформації на самому початку пандемії. Китайською відповіддю стало введення офіційних і неофіційних торгових обмежень для австралійських товарів.

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Автор: УНІАН