Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг очікує, що союзники будуть робити нові оголошення про безпекову підтримку України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Генсек Альянсу відзначив, що Україна не отримала усі види зброї, які їй пообіцяли надати союзники. Зокрема, Столтенберг наголосив, що в НАТО працюють над тим, аби союзники постачали більше систем протиповітряної оборони до України.
Столтенберг вітає рішення Німеччини доставити в Україну додаткову батарею Patriot. Також він нагадав, що різні оголошення стосовно посилення української ППО і про нові безпекові пакети зробили Іспанія, США, Велика Британія і Австралія.
"Тож, є великі і малі оголошення, які надходять, але ми потребуємо більшого. Ми зосереджуємося на "Петріотах". Також на потребі ремонту наявних систем, на поповненні і забезпеченні того, аби доставлені системи працювали так, як їм належить. І щоби була достатня кількість снарядів. Оскільки, якщо ви не маєте снарядів до батарей, немає великої цінності у цих батареях", - сказав Столтенберг.
Крім того, він заявив, що важливі не лише "Петріоти", а й інші системи - зокрема, Nasams та Iris-T.
"Нам потрібна ешеленована система протиповітряної оборони. І тому ми зосереджені на широкому діапазоні різних систем і продовжуємо працювати з союзниками, аби гарантувати, щоби вони робили поставки та перетворювали оголошення і зобов'язання на реальне постачання зброї і систем якомога скоріше", - сказав Столтенберг.
Він додав, що усі союзники вивчають, чого більшого вони можуть зробити для надання допомоги Україні.
"Я очікую нові оголошення незабаром", - сказав Столтенберг.
За його словами, в Альянсі наполегливо працюють для задоволення термінових потреб України.
Візит Столтенберга до Києва
У понеділок, 29 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув із неоголошеним візитом до Києва. З-поміж іншого генсек Альянсу зазначив, що країни – члени НАТО посилюють власне оборонне виробництво та працюють над спільним виробництвом з Україною.
Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський назвав умови для перехоплення ініціативи у протистоянні Росії. Як сказав глава держави, це фінансова допомога, вчасне постачання зброї та те, "що за ці гроші ми отримаємо".
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