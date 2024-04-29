Генеральний секретар Альянсу наголосив, що союзники мають якомога швидше перетворювати оголошення і зобов'язання щодо нової допомоги на реальні поставки до України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг очікує, що союзники будуть робити нові оголошення про безпекову підтримку України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Генсек Альянсу відзначив, що Україна не отримала усі види зброї, які їй пообіцяли надати союзники. Зокрема, Столтенберг наголосив, що в НАТО працюють над тим, аби союзники постачали більше систем протиповітряної оборони до України.

Столтенберг вітає рішення Німеччини доставити в Україну додаткову батарею Patriot. Також він нагадав, що різні оголошення стосовно посилення української ППО і про нові безпекові пакети зробили Іспанія, США, Велика Британія і Австралія.

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"Тож, є великі і малі оголошення, які надходять, але ми потребуємо більшого. Ми зосереджуємося на "Петріотах". Також на потребі ремонту наявних систем, на поповненні і забезпеченні того, аби доставлені системи працювали так, як їм належить. І щоби була достатня кількість снарядів. Оскільки, якщо ви не маєте снарядів до батарей, немає великої цінності у цих батареях", - сказав Столтенберг.

Крім того, він заявив, що важливі не лише "Петріоти", а й інші системи - зокрема, Nasams та Iris-T.

"Нам потрібна ешеленована система протиповітряної оборони. І тому ми зосереджені на широкому діапазоні різних систем і продовжуємо працювати з союзниками, аби гарантувати, щоби вони робили поставки та перетворювали оголошення і зобов'язання на реальне постачання зброї і систем якомога скоріше", - сказав Столтенберг.

Він додав, що усі союзники вивчають, чого більшого вони можуть зробити для надання допомоги Україні.

"Я очікую нові оголошення незабаром", - сказав Столтенберг.

За його словами, в Альянсі наполегливо працюють для задоволення термінових потреб України.

Візит Столтенберга до Києва

У понеділок, 29 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув із неоголошеним візитом до Києва. З-поміж іншого генсек Альянсу зазначив, що країни – члени НАТО посилюють власне оборонне виробництво та працюють над спільним виробництвом з Україною.

Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський назвав умови для перехоплення ініціативи у протистоянні Росії. Як сказав глава держави, це фінансова допомога, вчасне постачання зброї та те, "що за ці гроші ми отримаємо".

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