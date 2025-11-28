Серед компаній, які можуть отримати замовлення, - німецькі оборонні гіганти Rheinmetall AG і Heckler & Koch.

Німецькі законодавці мають намір схвалити витрати на суму 2,9 млрд євро (3,4 млрд доларів США) за 11 контрактами на військові закупівлі, включно з безпілотниками, гвинтівками і ракетами. Ці угоди в основному будуть спрямовані вітчизняним виробникам. Про це пише Bloomberg.

Міністерство оборони звернулося до парламенту з проханням дати добро на ці замовлення, включно із закупівлею до 250 000 штурмових гвинтівок G95 у Heckler & Koch на суму 765 млн євро, згідно із закупівельною документацією. Очікується, що законодавці схвалять закупівлі на закритому засіданні наступного тижня.

Зазначається, що Канцлер Фрідріх Мерц і міністр оборони Борис Пісторіус пообіцяли перетворити Бундесвер на найбільшу в Європі армію, озброєну звичайними збройними силами. Вони використовують ринки позикових коштів для інвестицій у нові безпілотники, супутники та оборонні системи на базі штучного інтелекту.

Згідно з документами, серед компаній, які можуть отримати замовлення, - німецькі оборонні гіганти Rheinmetall AG і Heckler & Koch, автовиробник Daimler Benz AG, а також вітчизняні стартапи Quantum Systems і Helsing, які займаються розробкою безпілотників.

Важливо, що міністерство запитує у Rheinmetall Soldier Electronics до 250 000 лазерних модулів наведення для гвинтівок на суму 490 мільйонів євро. Mercedes Benz може виграти замовлення вартістю 379 мільйонів євро на поставку 1744 військових позашляховиків, а консорціум Rheinmetall Electronics, 3M Deutschland і CeoTronics AG поставить 191 000 військових гарнітур на суму 346 мільйонів євро.

У документах сказано, що міністерство також запитує схвалення на закупівлю до 750 тактичних розвідувальних безпілотників у мюнхенського стартапу Quantum Systems за 85 мільйонів євро.

Цікаво, що, порушуючи німецьку традицію військових закупівель, міністерство планує укласти контракт на 68 мільйонів євро з двома конкуруючими консорціумами на розробку платформи штучного інтелекту для моніторингу східного флангу НАТО, зокрема в Литві, де Німеччина нарощує чисельність постійної танкової бригади для стримування Росії.

Перша група - це Airbus Defence & Space і Quantum Systems, а друга - німецькі оборонні стартапи Helsing і Arx Robotics. При цьому більший контракт заплановано на більш пізній час.

Норвезький виробник оборонної продукції Kongsberg Defence & Aerospace AS - одна з небагатьох іноземних компаній, які можуть виграти угоду. Згідно з документами, військові прагнуть закупити ракети для німецького парку винищувачів F-35 на суму 445 мільйонів євро. Цей дозвіл отримано після підписання контракту на постачання ракет у червні.

Гібридна війна РФ з Європою

Росія почала запускати з території Білорусі безліч повітряних куль з контрабандою, оснащених GPS-трекерами, які потім переправляються через кордон до Литви. Це створює хаос у повітряному русі і є новим етапом у гібридній війні РФ проти Європи.

