Каволі наголосив, що в Україні надану допомогу використовують добре.

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що партнери доставили в Україну вже понад 98% обіцяних бойових машин. Він впевнений, що ЗСУ отримають техніку для початку контрнаступу вчасно.

"Ми сіли разом з українськими колегами, порахували кількість обладнання, яке вони потребують для цього наступу, і ми зібрали це від наших союзників, які були дуже щедрими, особливо у питанні танків і броньованих бойових машин. І ми поставили все це в Україну, ми доставили вже більше 98 відсотків бойових машин, вони вже там", – цитує "Європейська правда" заяву Каволі під час слухань Комітету Палати представників Конгресу США зі збройних сил.

Він також висловив "тверду впевненість", що Україні доставили необхідне обладнання, та заявив про продовження постачання для підтримки діяльності українських військ. За словами Каволі, матеріальна підтримка і навчання військових, які були надані Україні міжнародними партнерами, були величезною і визначальною складовою для досягнення успіху українськими військовослужбовцями.

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"Протягом зими наша коаліція дозволила ЗСУ генерувати можливості, необхідні для захисту і відвоювання частин суверенної території України", – наголосив генерал Каволі, додавши, що в Україні надану допомогу використовують добре.

Зброя для України: останні новини

Словенія таємно передала Україні 20 БМП Valuk. За даними ЗМІ, це найновіше обладнання, що країна передала Україні. Ці БМП використовуються для транспортування піхоти та захищають її від протипіхотних мін і піхотної зброї до 12,7 мм.

Крім того, Велика Британія вже відправила Україні раніше обіцяні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2. У британському Міноборони зазначили, що йдеться про "тисячі комплектів снарядів" для цієї техніки.

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