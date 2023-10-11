Глава держави назвав зустріч із прем’єром Бельгії "плідною" та зазначив, що вона має "дуже хороший результат".

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі Україна та Бельгія мають позитивні результати перемовин щодо посилення української протиповітряної оборони. Про це Зеленський заявив під час брифінгу спільно з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Глава держави назвав зустріч із прем’єром Бельгії "плідною" та зазначив, що вона має "дуже хороший результат". Зокрема, лідери країн обговорили оборонну взаємодію, санкції проти Росії, вступ України до НАТО та ЄС, а також відбудову України.

"Зараз ми працюємо над початком тренувальної місії - тренування наших пілотів. А після цього - у 2025 році - ми зможемо отримати F-16. Що стосується іншого озброєння, то ми сьогодні обговорили, що потрібно Україні. У нас є дуже непоганий пакет домовленостей з бельгійською стороною щодо посилення нашої армії", - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що перед можливими зимовими атаками Росії на українську енергетичну інфраструктуру дуже важливе посилення протиповітряної оборони. За словами президента, наразі "є відповідні позитивні кроки з боку бельгійського уряду".

Винищувачі F-16 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, стало відомо, що Бельгія відправить Україні кілька винищувачів F-16. Орієнтовно їх почнуть постачати з 2025 року, коли Бельгія отримає на заміну своїм F-16 більш сучасні винищувачі F-35. Бельгія також продовжить підготовку українських пілотів і запропонує взяти на себе техобслуговування всього парку літаків.

Водночас, прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александр Де Кроо зазначив, що літаки надійдуть в розпорядження України в залежності від рішення уряду. У 2024 році у Бельгії відбудуться федеральні вибори і склад уряду може змінитися.

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